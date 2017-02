Hrozivá pravda: Títo ľudia naozaj neznášajú hudbu. Radosť im kazí vlastný mozog

Aj takí existujú. Alebo nebodaj medzi nich patríte? Buďte pokojní, nie ste divní. Vedci zistili, v čom je chyba.

Snáď nenájdete človeka, ktorý by sa pri hitovke z rádia nezačal podvedome rytmicky pohybovať. Niektorým ľuďom hudba dokonca spôsobuje až fyzickú rozkoš. Ak vás nádherná melódia dokáže dojať k slzám, je to presne ono. A teraz si predstavte, že o tento pôžitok prídete. K hudbe budete totiž úplne hluchí!

Nepočujú radosť

Nie však doslova a nie k hudbe konkrétneho žánru, ale k tónom všeobecne. Hoci sa to zdá neuveriteľné, aj na tento lahodný zvuk môžu mať ľudia averziu. Je ich síce íba hŕstka, no ich zvláštnosť je neurologického pôvodu a má dokonca názov – muzikálna anhedónia. Ak nim nebodaj patríte, Vivaldi či Adele s vami nič neurobí, ani keby ste sa rozkrájali. Jednoducho vám na to chýba dôležitá súčasť mozgu. "Ľudia s muzikálnou anhedóniou hovoria: Nie, hudba neprebúdza emócie. Nie nechce sa mi tancovať, keď počujem hudbu," poodhalil tajomno tejto zvláštnej odchýlky neurológ Robert Zatorre z McGillovej univerzity v štúdii uverejnenej v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. No priznáva, že týchto ľudí je ako šafránu. "Anhedonisti necítia mrazenie ani žiadnu inú emocionálnu reakciu na hudbu," vysvetľuje desivosť ochorenia aj doktor Josep Marco-Pallares z Barcelonskej univerzity, autor štúdie z roku 2014, v ktorej túto odlišnosť objavili po prvý krát.

Chyba spojenia

V tej novej sa podarilo prísť na to, prečo je to tak. Odpoveď vedci dostali prostredníctvom 45 účastníkov. Dotazník o obľube hudby ich rozdelil do troch skupín podľa preferencií, zvyšok už ukázal sken mozgu počas počúvania hudby. Anhedonisti vykazovali len chabú aktivitu v časti mozgu nucleus accumbens, ktorá hrá dôležitú úlohu v mechanizmoch odmeny, potešenia, smiechu, ale tiež závislosti, agresivity a strachu. Zaujímavé bolo, že pokiaľ táto istá skupina ľudí hrala pre kontrolu hazardnú hru, mozog v tejto časti bol aktívny. Pri audiovnemoch bol nucleus naopak úplne hluchý, doslova. Čo bolo zle? Anhedonistom jednoducho chýba prepojenie mozgového centra pre zvukové vnemy s centrom odmeny.

Nie sú divní, len "hluchí"

Zaujímavé je, že títo ľudia nie sú žiadni odľudi, psychopati, neubližujú šteniatkam a môžu mať plnohodnotné citové vzťahy. Nejde teda o žiadnu zásadnú odchýlku, ktorú treba vnímať zvlášť dramaticky. Každopádne je to ale dôkaz, že ľudský mozog je stále neprebádaná neznáma a dokáže sa s nami občas cynicky pohrať. "Reakcie ukazujú, že nám muzikálni anhedonici naozaj ďakujú. Hovoria nám: Celý život som si myslel, že som divný, ale teraz viem, že existujú ľudia ako ja," uviedol doktor Zatorre pre huffingtonpost.com, šťastný, že minimálne v tomto bol experiment prínosný.

