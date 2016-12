Inšpiratívne výroky celebrít. Toto ich v živote ženie vpred

Čo si myslia o zdravom živote populárne osobnosti? Inšpirujte sa výrokmi slávnych.

Christina Aguilera (35), speváčka

Celebritu so zamatovým hlasom si médiá poriadne podali kvôli kilám navyše. Kedysi zas preto, že vyzerala príliš chudo. Christina našla rovnováhu až po pôrode aj vďaka cvičeniu jogy.

„Nech máte akúkoľvek veľkosť oblečenia a tvar postavy, je dôležité, aby ste sa s nimi naučili žiť. Ženské telo je niečo neskutočne nádherné. Želám si, aby boli ženy hrdé na svoje telá a aby prestali nenávidieť iné ženy za to, že hrdé sú!"

Venus Williams (36), tenistka

Mladšia zo sesterského tenisového dua sa rozhodla byť od roku 2011 vegánka. Jedáva čisto rastlinnú a nevarenú stravu. Lekári jej pred rokmi zistili Sjögrenov syndróm – autoimunitné ochorenie, po ktorom bývala veľmi unavená a bolievali ju kĺby. Hoci priznáva, že musí brať veľa výživových doplnkov, raw vegánstvom si zdravotne polepšila.

„Nemaškrtím často, pretože ma to v detstve nenaučili. Milujem čerstvé šťavy a smoothie, pretože sú ľahkým spôsobom, ako rýchlo doplniť energiu. Ovocné šťavy pijem kvôli vláknine aj s dužinou."

Jillian Michaels (42), fitnestrénerka

Američanka sa okrem trénerstva venuje aj výžive. Účinkovala aj v televíznej šou Doktori, kde dávala divákom zdravé rady. Cvičenie podľa Jillian Michaels v sebe spája silový tréning, kickbox, jogu, pilates aj tréning s činkami. V súkromí má trénerka dve deti a žije s partnerkou Heidi Rhoades.

„Povedzme, že verím v zdravú lásku. Ak sa zaľúbim do ženy, je to úžasné, ak do muža, tiež je to úžasné. Kým ste schopní zaľúbiť sa, je to skvelé... Prirovnám to k organickej strave. Stravujem sa výlučne zdravo, preto chcem prežívať aj zdravú lásku!"

Muhammad Ali (†74), boxer

Zosnulý olympijský víťaz bojoval s Parkinsonovou chorobou. Boxerská legenda a aktivista sa preslávil bojovnosťou a vytrvalosťou v ringu. Napriek zdravotným problémom rád cestoval a stretával sa s ľuďmi. V otcových šľapajách pokračuje aj jeho dcéra Laila Ali, okrem nej mal ocenený kráľ boxu ďalších 8 detí.

„Neznášal som každú minútu tréningu, no povedal som si: Neprestávaj! Trp teraz a zvyšok svojho života buď šampión."

Jennifer Hudson (35), speváčka a herečka

Američanka schudla z veľkosti oblečenia 44 na 34 zdravým spôsobom. O pomoc požiadala odborníkov z firmy Weight Watchers, ktorí jej vďaka holistickému prístupu k chudnutiu zostavili na mieru jedálniček, cvičenie a pomohli jej pracovať na myslení. Sama tvrdí, že kým neprišla na príčinu svojho priberania, schudnúť sa jej nedarilo.

„Pri chudnutí je kľúčové zistiť, aké máte problémy a verte mi, nikdy to nie je len o jedle. Musíte byť k sebe skutočne úprimní. Musela som sa zastaviť, a spýtať sa samej seba ,Prečo to chcem? Čo je skutočný dôvod?' V čase, keď som mala kilá navyše, som sa upokojovala čokoládou. Takže keď zistíte, v čom je problém, dokážete sa lepšie kontrolovať."

Cameron Diaz (44), herečka

Americká hviezda a bývalá modelka tvrdí, že sa začala o svoje stravovanie zaujímať po tridsiatke. Jej raňajky musia pozostávať z bielkovín a pokojne si ich dopraje aj dvakrát. Citrónovú šťavu, ktorá zrýchľuje trávenie a metabolizmus, vraj pridáva do všetkého. Neskoro večer nejedáva, ale keďže nechce ísť spať hladná, dopraje si lyžičku arašidového masla.

„Pre mňa sú fontánou mladosti cvičenie, zdravá strava, veľa vody, smiechu a sexu – áno, sex ako ľudské bytosti potrebujeme. Je zdravý, prirodzený a je dôvodom, prečo sme tu."