Kolená bez bolesti a nižší krvný tlak? Čítajte nové Zdravie

Dúfate, že keď sa vám pokazia kolená, dostanete nové a bude dobre? Nie je to ani zďaleka také ľahké, ale operácii môžete predísť. Nové Zdravie s knihou pozná aj pravdu o vysokom krvnom tlaku.

Keď spadnete, najpravdepodobnejšie si zraníte členok. Ale pri úrazoch aj tak najviac trpí koleno ako najmenej chránený a súčasne anatomicky najkomplikovanejší kĺb. Hovorí sa, že koleno si stačí raz udrieť a ono vám to nezabudne. Je to pravda?

Kĺb nezabúda

„Najlepšiu pamäť má kĺbová chrupavka. Ak na nej raz vznikne defekt, čakajte problém,“ potvrdzuje primár MUDr. Roman Totkovič z ortopedického oddelenia šačianskej nemocnice. Podľa bolesti spoznáte, ktorá časť kolena vypovedáva práve vám. Praská vám v ňom ráno, alebo vás bolí pri behu či pri chôdzi dolu schodmi? V januárovom Zdraví sa dočítate všetko, čo sa oplatí vedieť, ak nechcete skončiť na kolenách. Alebo dávate do stávky svoje srdce?

Tlak má zelenú

V spoločnosti prevláda názor, že pitie zeleného čaju prospieva okrem iného aj ľuďom s vysokým krvným tlakom. Japonskí vedci však tvrdia opak. Ich výskum totiž odhalil, že pacienti, ktorí na zníženie krvného tlaku užívali určité lieky, mali účinnej látky v krvi menej ako tí, čo zelený čaj nepili. A teda vedci dospeli logicky k záveru, že zelený čaj blokuje účinok lieku. No je to naozaj pravda a zmení niečo fakt, či pijete čaj s cukrom alebo bez neho? Kniha z dielne Harvardovej univerzity exkluzívne pribalená v januárovom Zdraví vám prezradí o vysokom krvnom tlaku oveľa viac.

Pozor na ústa!

Alebo vás zaujíma skutočná pravda o žuvacom tabaku a jeho „neškodnosti“? Keby domáci miláčikovia vedeli hovoriť, povedali by vám na to svoj názor a prezradili by aj oveľa viac! Viete spoznať, či trpia? A čo deti, ktorých matky si počas tehotenstva dali „len“ pohár vína? Čo si do života odnesú a ako alkohol vplýva na tínedžerov, z ktorých sa mnohí prvý raz opijú práve na sviatky? Januárové Zdravie je práve v predaji aj s receptami na zdravý chlebík, z ktorého sa nepriberá!



Rozhovor z titulky: Rosnička Lenka Vavrinčíková postrachom lekárov. Majú so mnou kríž