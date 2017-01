Máte vyše 40 a pracujete nad 25 hodín týždenne? Vedci prišli s varovaním!

Múdre mozgy tímu austrálskych a japonských vedcov sa spolčili a odhalili veľmi úzke prepojenie medzi prácou a inteligenciou.

Výsledky štúdie kognitívnych schopností vyše 6500 ľudí vo veku nad 40 rokov boli zverejnené Inštitútom aplikovaného ekonomického a sociálneho výskumu v Melbourne. Testovaním získané dáta porovnali s počtom ich odpracovaných hodín týždenne.

Radšej nič ako...

Zistili, že práca síce šľachtí a stimuluje mozgové bunky, avšak len spočiatku. Ak je jej výkon ovplyvňovaný hladinou stresu, bez ohľadu na to či je fyzický alebo duševný, jej priaznivý vplyv na myslenie a pamäť sa strácajú. „Veľký nával práce je z hľadiska kognitívnych funkcií horší, než keby sme vôbec nepracovali," potvrdil profesor Colin McKenzie z japonskej Univerzity Keio.

Do 40-ky zvláda

Podľa profesora McKenzieho sa mozgy mladších ročníkov dokážu s tlakom pracovných povinností vysporiadať omnoho lepšie a sú voči dlhým pracovným dňom odolnejší. S vekom pribúda starostí a stúpa pocit zodpovednosti aj voči rodine. Vplyv intenzívnej práce a mozgovej činnosti je komplexnejší.

Vinníci

Presnými príčinami uvedených výsledkov sa vedci plánujú zaoberať, no ich hlavnými podozrivými sú stres a nedostatok kvalitného spánku. Tieto dva škodlivé faktory môžu hlboko ovplyvňovať štruktúru a kapacitu mozgu.

Ideál pre mnohých nereálny

Množstvo celosvetových štúdií dokazuje, že nadčasy produktivitu nezvyšujú, naopak. Po prekročení hranice 40 rokov by ste podľa vedcov mali zmeniť pracovný úväzok na čiastočný a

pracovať maximálne 25 hodín týždenne. Strávili by ste ich podľa nich oveľa produktívnejšie. Keby to bolo na vás, určite by ste neprotestovali, všakže?

