RECEPTY: Čo ste to len chceli variť? Predsa ryby, prospejú pamäti!

Milovníkom rýb starne mozog pomalšie. Omega-3 mastné kyseliny bránia prirodzenému úbytku sivej mozgovej hmoty a zhoršovaniu pamäte.

A aby vás recepty neomrzeli, tu sú tri inšpirácie!

Cesnaková treska

Potrebujeme:

2 plátky tresky, soľ, citrónová šťava, olej, 2 strúčiky cesnaku, 2 vetvičky rozmarínu, kôpor, 3 lyžičky konopných semien, varené zemiaky, 4 listy mangoldu.

Postup

Plátky ryby uložíme do zapekacej misy, posolíme, pokvapkáme citrónovou šťavou a necháme 10 minút odstáť. Olúpané strúčiky cesnaku pokrájame na plátky. Plátky ryby posypeme konopnými semenami, rozložíme plátky cesnaku s rozmarínom a pokvapkáme olejom. Vložíme do vyhriatej rúry a upečieme. Ošúpané zemiaky uvaríme v posolenej vode do mäkka. Mangoldové listy nasekáme, posolíme a zmiešame so scedenými zemiakmi. Zapečenú rybu podávame so zemiakmi s mangoldom a dozdobíme kôprom.

Pečený zubáč s pestom

Potrebujeme:

3 filety zo zubáča, soľ, olej, lístky koriandrovej vňate, 1 lyžičku nakrájanej červenej papriky, 400 g zemiakov, 35 g bazalkového pesta, lístky hlávkového šalátu, 2 lyžičky citrónovej šťavy.

Postup

Zemiaky aj so šupkou umyjeme, osušíme, pokrájame a rozložíme na plech. Potom ich posolíme, pokvapkáme olejom a dáme piecť. Filety zo zubáča uložíme do olejom potretej zapekacej misy. Každú filetu posolíme, vložíme do vyhriatej rúry a pri teplote 180 C pečieme asi 15 minút. Lístky koriandrovej vňate nasekáme, pridáme červenú papriku, lyžicu oleja, citrónovú šťavu, posolíme a premiešame. Predpečené filety vyberieme z rúry, navrstvíme na ne ochutenú zmes, vložíme späť do rúry a dopečieme. Na zapečené zemiaky položíme upečené filety, dozdobíme bazalkovým pestom a listami hlávkového šalátu.

Ryba na hrášku

Potrebujeme:

150-200 g lúpaného žltého hrachu, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, soľ, 30 g lístkov čerstvého špenátu, 2 filety bielej ryby, citrónová šťava, olej, sušené oregano, nastrúhaná citrónová kôra.

Postup

Premytý hrach vložíme do hrnca, pridáme plátky cesnaku, pokrájanú cibuľu, posolíme a dusíme. Pár minút pred dovarením do hrnca vložíme lístky špenátu, zamiešame a dovaríme do mäkka. Počas varenia podľa potreby prilievame vodu. Rybky posolíme, pokvapkáme citrónovou šťavou a uložíme do olejom vytretej zapekacej misy. Na povrchu ryby posypeme sušeným oreganom a nastrúhanou citrónovou kôrou. Upečieme vo vyhriatej rúre. Uvarený hrach podávame so zapečenou rybou.

