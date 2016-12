Nepriberajte doma pred televízorom, vybehnite na preteky so psom!

Les, park, lúka, sú ideálne miesta na beh s vašim štvornohým miláčikom. Športovanie majú v krvi najmä atletické plemená. Patrí k ním aj váš pes?

Vyvetráte si radi cez víkend hlavu na čerstvom vzduchu? Máte doma štvornohého miláčika, ktorý obľubuje beh za každého počasia? Príďte túto nedeľu do Furčianskeho lesa v Košiciach na posledné kolo canicrossu Royal Canin Cup. Výbornú atmosféru si môžete vychutnať ako diváci alebo aj súťažiaci.

Radosť z pohybu

Práve pes je ideálnym motivátorom pre zimný beh. Málokto vás vie vytiahnuť von s takou razanciou ako štvornohý miláčik. Vďaka pravidelnému pohybu vás neohrozí ani obávané zimné priberanie. Pes miluje beh, a preto ho môžete nasledovať. A berte si z neho príklad! Z prirodzeného pohybu má vždy navyše radosť. Tú spoznáte aj vďaka vytrvalostnému behu so psom s názvom canicross. Behať môžete v lese, parku, na lúke. Psa máte pripevneného o bedrový pás špeciálnou vôdzkou. Už vyše dvoch rokov pravidelne behá so svojou fenkou Lunou aj Bratislavčanka Jana Mareková, ktorá začala na Slovensku organizovať tento typ bežeckých akcií.

Viac: Šport verzus chlpáči: Ktoré psie plemeno je pre vás ideálnym spoločníkom?

Pozor na krátke nohy

Na canicross sú vhodné takzvané atletické plemená. Tie majú vytrvalostnú záťaž v krvi. „Husky, Weimarský stavač alebo Maďarská vyžla… Samozrejme, nemusia to byť len čistokrvné plemená. Aj medzi zmiešanými plemenami sa nájdu mnohí bežeckí nadšenci. Na tento druh športu nie sú vhodné psy so skráteným nosom, napríklad mops či bulldog a skrátenými končatinami, baset,“ upresňuje veterinárka MVDr. Dominika Kališová. S behom začínajte postupne, až keď pes dovŕši jeden rok. Na začiatok zvoľte pomalé prechádzky, pri ktorých postupne zrýchľujte tempo i vzdialenosť.

Pripravte sa na štart

Ideálne sú trasy bez asfaltu. Úseky však obmieňajte, aby sa psík nezačal nudiť. Pomôže vám aj spoločný tréning, na ktorom vám poradia skúsení inštruktori. V postroji by ste so psíkom nemali behávať častejšie ako tri- až štyrikrát do týždňa. Ste nerozhodní? Príďte sa pozrieť v nedeľu 11. 12. 2016 na košické preteky vo Furčianskom lese. Registrácia začína od 8:30, otvorenie pretekov bude o 10:20.

Čítajte aj: Psík pod stromček: Týchto 7 pravidiel overí, či ho vaše dieťa ozaj zvládne