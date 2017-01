Porušujete novoročné predsavzatia? Možno neodržiavate 4 kľúčové zásady

Na vybudovanie nových návykov v nich potrebujete zotrvať aspoň 21 dní. To však zďaleka nie je všetko.

Poznáte to, príde nový rok a vy si stanovíte nové ciele. Či už je to skoncovanie so sladkým alebo cigaretami, pár dní to vydržíte, ale potom príde sklamanie. A vy sa čudujete, že ste späť v starých kolajách. Odborníčka vie, kde sa stala chyba. Nechajte si poradiť expertkou a tento rok možno konečne schudnete a začnete cvičiť.

Stránka Statisticbrain.com zverejnila čerstvý prieskum, podľa ktorého na rok 2017 vedú u ľudí tieto predsavzatia:

1. Schudnúť a zdravo jesť.

2. Zlepšiť si osobný a pracovný život.

3. Lepšie zaobchádzať s financiami.

4. Prestať fajčiť.

5. Robiť vzrušujúcejšie veci.

6. Tráviť viac času s rodinou.

7. Častejšie cvičiť.

8. Naučiť sa niečo nové.

9. Robiť viac dobrých skutkov.

10. Nájsť si lásku svojho života.

Našli ste sa v nich? Potom je načase začať. Napriek tomu, že novoročné predsavzatia sú skôr vnímané s iróniou, nikdy nie je zlý čas na nové začiatky. Vyvarujte sa však základným chybám.

Zmeňte svoje návyky

Ak si podľa americkej behaviorálnej psychologičky, doktorky Susan Weinschenkovej, PhD., stanovíte, že na nový rok schudnete, budete jesť zdravšie alebo skonzumujete menej alkoholu, bude to zmena dlhšie zaužívaných zvykov. Tu robí mnoho ľudí prvú chybu. Ak sa chcete vzdať starého zvyku, musíte si vždy stanoviť tie, ktorými ich nahradíte. Inak nezostane rovnováha zachovaná. Preto sú dôležité tieto 4 kroky.

1. Začnite malými zmenami

Začať cvičiť alebo prestať jesť cukor nie sú malé zmeny. Aj preto mnohé novoročné predsavzatia nefungujú. Namiesto predsavzatia „budem chodiť do fitka“ si preto spočiatku stanovte, že napríklad „budete chodievať do práce pešo“ alebo na 6. poschodie vyjdete namiesto výťahom po schodoch. Po čase si zlepšíte kondíciu a môžete postupovať k vyšším cieľom. Ale ak sa hneď na prvom tréningu vo fitku zničíte, pravdepodobne vás to demotivuje a dlho nevydržíte.

2. Nová zmena má súvisieť so starou

V praxi to znamená, že ak chcete schudnúť, choďte na to pomaly, a hlavne nadviažte na činnosť, ktorú už robíte. Napríklad ak chodievate 3x do týždňa na 30-minútovú prechádzku, pridajte si najskôr 10 minút, neskôr aj viac. Ak chcete začať jesť zdravšie, princíp je podobný. Ráno sa určite nevyhnete vstupu do kuchyne, tak prečo si to nespojiť s výrobou zdravého smoothie? Nadviazať na bežný a zaužívaný zvyk vám pomôže začať s novými.

3. Choďte na to pozvoľna

Do ničoho sa nenáhlite, nepremotivujte sa. Neoplatí sa to, pretože čoskoro budete tam, kde ste začali. Na vybudovanie nových návykov je vraj potrebných 21 dní. Pomôcť vám môžu aj lepiace papieriky. Na chladničku si nalepte jeden, ktorý vám pripomenie, že chcete jesť zeleninu alebo ovocie v každom jedle dňa. Alebo že „dnes pôjdete aspoň raz po schodoch". Uvedomte si, že postupne ste aj priberali či začali fajčiť. Všetko chce svoj čas, ale keď si ho doprajete, vyhnete sa sklamaniu z neúspechu.

4. Prepíšte svoj príbeh

„Každý máme svoje príbehy, ktoré nás definujú a vplývajú na naše správanie. Máte predstavu o tom, kto ste, a čo je pre vás dôležité. Tieto vlastné príbehy majú silný vplyv na rozhodnutia a činy," vysvetľuje psychologička Susan Weinschenková. Napíšte si teda na papier ten svoj, ktorý súvisí s vaším novým predsavzatím. Sústreďte sa na veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo chcete zmeniť. Potom si vezmite ďalší papier a príbeh prepíšte tak, aby korešpondoval s novými predstavami o vás a vašich návykoch. A hlavne vyčleňte viac času sami sebe a svojím predsavzatiam. Zaslúžite si to.