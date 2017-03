Psychologička radí: Ako reagovať na nevhodný darček a neuraziť?

Stačí neuhádnuť darček a je po sviatkoch. Musíte človeka naozaj poznať veľmi dobre, aby ste stopercentne trafili jeho vkus. Niekedy sa to nepodarí ani blízkym, s ktorými inak veľmi dobre vychádzate.

Toto by ste na Zdena Cháru nepovedali: Obor potešil najmenších!

Blízky človek investoval do darčeka energiu, čas i peniaze. „Ak sa pri otváraní prejavia neutrálne alebo dokonca negatívne emócie, môže to darcu zraniť,“ upozorňuje psychologička Mgr. Diana Bultmanová. „V tomto prípade myslite na toho druhého, teda na darcu. Vždy si predstavte seba v jeho pozícii. Po rozbalení darčeka prejavte minimálne vďaku. Aj to bude odmena. Určite balíček neodložte nabok s tým, že si ho pozriete neskôr, ani nezačnite robiť okolky či odmietať ho.“

Dohodnite sa

Darčekovú dohodu zvážte, nemusí vyhovovať každému. „Posledné roky je to trend. Na jednej strane sa oberáme o moment prekvapenia a veľmi pozitívne emócie, ktoré sa spájajú s očakávaním a príjemným napätím,“ vysvetľuje psychologička. „No dohodou o darčekoch sa možno vyhnete negatívnym emóciám v prípade úplne nevhodného darčeka. Všetko naozaj závisí od dohody.“

Čítajte aj: Pozor na vianočné alergény! Rozkýchajú vás pod stromčekom

Vo všeobecnosti sa za nevhodné vianočné darčeky považujú hrnce či elektrospotrebiče do kuchyne, poukazy na redukciu hmotnosti či na skrášľovacie procedúry. U mnohých obdarovaných vyvolávajú nie práve najpríjemnejšie otázky. Neviem variť? Nepáčim sa svojej polovičke? Mám skutočne schudnúť? Ak si ich však niekto skutočne želá, nebráňte sa im.

Darčeky darujte

„Záleží na jednotlivcovi, ako sa so situáciou vyrovná. Niekto potrebuje túto negatívnu emóciu kompenzovať konfrontáciou zoči-voči. Obdarovaným otvorene povedať, ako ho odloženie darčekov sklamalo. Niekto to však nepotrebuje riešiť,“ objasňuje Diana Bultmanová.

Stres, problémy a depresia: Ako prežiť sviatky v psychickej pohode?

„Z takejto situácie sa možno aj poučiť a niektoré typy darčekov zo svojho zoznamu jednoducho radšej vynechať. Je to individuálne.“ Ak vám vianočné prekvapenia skutočne nesadli, radšej ich niekomu posuňte. V žiadnom prípade nie darcovi. Určite je množstvo charitatívnych organizácií, ktoré sa potešia bytovým doplnkom i hrubým ponožkám. Môžete využiť aj povianočné internetové burzy. Počas roka potom príbuzným naznačte, čo by sa vám v domácnosti zišlo.

Nebuďte egoista

Treba si zachovať zdravý rozum a občas prijať aj iné darčeky. „Môžete si ich kupovať, to, že sa z času na čas obdarujete, patrí k zdravému rozvoju osobnosti. Niekedy sami seba odmeníme hmotným darčekom, inokedy zážitkom. Určite však nie je v poriadku, ak človek nie je schopný oceniť, čo i len snahu darcu a poďakovať mu. Stráca sa celý princíp darovania. A to je upevňovanie vzájomného vzťahu medzi darcom a obdarovaným. V tomto prípade už nejde o náročnosť, ale o egoizmus,“ dodáva psychologička.

Viac: Aj hormóny sa počas sviatkov zbláznia

Toto je sklamanie

Po otvorení sa oči obdarovaného na zlomok sekundy zatvoria. Prezradiť vás môže aj zúženie pier, prípadne ich zovretie. Aj keď nasleduje úsmev, neobjavia sa mimické vrásky okolo očí. Obdarovaný darček príliš neskúma a rýchlo ho odloží nabok.