Príjemná terapia: Niečo na vás lezie? Ponorte nohy do voňavého kúpeľa

Víkendová prechádzka často končí studenými, mokrými nohami, k prechladnutiu je potom už naozaj len krôčik. Skúste ho stopnúť

Po kúpeli si nohy dajte do teplých ponožiek alebo zabaľte do deky.Autor: Shutterstock

Sneženie strieda dážď, vietor, po pár teplejších dňoch sa opäť ochladí. Premenlivé počasie dá organizmu skutočne zabrať. Ani sa nenazdáte a ohlási sa nádcha. Najskôr nenápadne občasným kýchnutím, postupne nástojčivo kašľom či zimnicou. Pri prvých prejavoch prechladnutia vás môže pred chorobou zachrániť kúpeľ nôh.

Zohrejte sa od nôh

Zimné prechladnutia často začínajú studenými nohami. Po dlhom čakaní na autobus alebo prechádzke v obuvi s tenšou podrážkou vám od nôh začne byť poriadna zima. Stačí si zahriať chodidlá a celé telo opäť zaplaví teplo. Rozprúdi sa krv a prekrvené sliznice nosa či hrdla lepšie odolajú vírusom. Ak sa vám zdá, že niečo na vás lezie, pripravte si správny kúpeľ. Podľa stránky feetatic.de vám zdravie posilnia skutočne jednoduché recepty.

Do vane alebo hlbšej vaničky či lavóra nalejte vodu, ktorá má 35 stupňov Celzia. Jej hladina by mala siahať do polovice lýtok. V priebehu desiatich minút dolievajte do kúpeľa teplú vodu, tak aby mala postupne 41 stupňov Celzia. Pri tejto teplote nechajte nohy vo vode ešte päť minút. Potom ich dobre vysušte a udržujte v teple. Obujte si hrubé ponožky alebo nohy jednoducho zababušte do deky.

Zachránia vás prísady

Do kúpeľa môžete pridať aj pár kvapiek smrekového alebo eukalyptového oleja. Dobrú službu urobí aj prášok či olej z horčicových semienok. Na sliznice pôsobia dezinfekčne. Vo forme kúpeľa vás zachránia i v prípade bolesti hlavy. Do vodného kúpeľa, ktorý bude siahať do polovice lýtok a má teplotu 38 stupňov Celzia, primiešajte dve polievkové lyžice horčicového prášku. Pridať môžete i levanduľový alebo rozmarínový olej. Nohy nechajte ponorené vo vode asi desať minút. Ak však začne koža červenieť a páliť, procedúru ihneď ukončite. Nohy vysušte a opäť si dajte teplé ponožky.

