Rady dlhoročných partnerov: 5 pilierov šťastného vzťahu

Mať dlhotrvajúci šťastný vzťah je hotová veda. Nečudujte sa preto, že na vás neustále vyskakujú štúdie o láske. Kto by nechcel poznať recept na to, ako spolu zostarnúť vo vzájomnej spokojnosti?

Čo jeden pár zničí, druhý s prehľadom preskáče. Bez vzájomnej snahy pochopiť, rešpektovať a vážiť si toho druhého to nemôže fungovať. Láska nemá pravidlá, no toto je fungujúci zákon, ktorý by mal byť pilierom stabilného vzťahu. Všetko ostatné sú len osvedčené rady, ktoré pridajú na pohode medzi vami. A tu sú tie NAJ, ktoré podľa partnerských prieskumov robia ľudí najšťastnejšími:

1. Krotia negatívne emócie

Čím pozitívnejšie ľudia zmýšľajú a zo všetkého nevyrábajú problém, tým spokojnejšími partnermi sú. Prieskum Univerzity v Chicagu v tejto súvislosti potvrdila menšiu pravdepodobnosť hádky. Nielen to, čo poviete, ale aj spôsob reakcie je zásadný. Jeho výsledky naznačili, že najviac sú partneri vyvedení z miery, ak ich polovička v komunikácii používa sarkazmus. Skôr či neskôr sa končí rozchodom. Znesie ho málokto.

2.Nevyčítajú, hľadajú cestu zmieru. Ihneď!

Najdôležitejšia je komunikácia. Ak viazne a vy v sebe všetko potláčate, problém iba narastá. Aj na ňu však musíte isť premyslene, inak všetko zhoršíte. Neprekvapivo, no štúdie opäť potvrdili, že hádky kvôli peniazom nás robia nešťastnými zo všetkých najviac. Mrzí nás nielen zlá situácia, ale aj partnerov postoj či frustrácia. Žiaľ, nejde o problém, ktorý by sa dal vyriešiť šibnutím čarovného prútika. Hlavne sa snažte nič si nevyčítať a bez kriku! Každý argument by mal byť návrhom riešenia.

Vedci objavili nový hormón lásky. Muži ho nájdu v tom, čo najviac chutí ženám!

3.Neprestávajú žiť svoj život

Ako single ste žili spoločenským životom, mali ste veľa priateľov, chodili ste s nimi na výlety, párty a teraz si vravíte, že vám stačí váš partner? Zo začiatku určite, no časom začnete byť nespokojní. Mnohé štúdie dokázali, že šťastné páry zo svojho života nevynímajú priateľov a vlastné záujmy. Dlhoročné partnerstvo udržíte silné len tak, že nebudete klásť na partnera vysoké nároky ani po emocionálnej stránke. Neznamená to, že sa vzájomne odcudzíte. Práve naopak. Budete sa stále rešpektovať ako dve milujúce sa, no pritom samostatné bytosti. Každý z vás sa potrebuje vyventilovať svojim spôsobom, byť samým sebou. Naďalej tak budete jeden druhého obohacovať a nuda vám nehrozí.

Vedci veštia partnerskú budúcnosť: Tento test odhalí, či sa k sebe hodíte!

4. Bavia sa a objavujú

K nadväznosti na spomínanú nudu, štúdie dokázali, že partneri, ktorí stále skúšajú niečo nové a objavujú nepoznané, sú šťastnejší. Stereotyp zabíja každý vzťah, tak si ho oživujte a pravidelne! Spomeňte si na vaše začiatky, stretávky, rande. Prečo ste s tým prestali? Aj štúdia Univerzity v Denveri dokázala, že párom, ktoré si pravidelne nachádzajú čas na zábavu, vydrží vzťah dlhšie a podľa vedcov dokážu partneri aj vďaka tomu zvládnuť nečakané zmeny lepšie. A ešte jedna osvedčená rada - nezabúdajte vtipkovať, nie však na účet toho druhého!

5. Sex je dôležitý

Opäť potvrdené a ak tvrdíte opak, na 100% sa mýlite! Minimum sexu za týždeň: Dvakrát! Neexistuje žiadne "ALE"! Sex ku šťastnému partnerskému životu patrí a je preň mimoriadne dôležitý a čím viac ho máte, tým šťastnejší obaja budete. To, že ste sa vzali neznamená, že ste pokrvní príbuzní a nechcete mať predsa ani čisto priateľský vzťah. Vyhasla vo vás túžba? Prekvapte partnera, urobte niečo nečakané. Spontánnosť je sexi. Nezabúdajte sa rozprávať o tom, čo máte radi a čo sa vám na tom druhom páči.

Ste nespokojní so sexom? 3 tipy, ktoré vyženú ticho zo spálne