RECEPTY: Hľadáte silu v proteínoch? Pripravte si sóju na 3 spôsoby

Sójové bôby sa považujú za plnohodnotnú náhradu živočíšnych bielkovín. Dokonca obsahujú až dvojnásobne vyšší podiel než mäso. Ak neviete, ako si túto zdravú strukovinu pripraviť, máme pre vás tipy, ktoré oceníte.

Sója neobsahuje len kvalitné živiny ako vápnik, fosfor, železo a vitamíny, ale aj priaznivo pôsobiace fytoestrogény, ktoré zmierňujú prechod a sú prevenciou osteoporózy a viacerých tipov rakoviny.

Ryba so sójovou kasou

Potrebujeme:

4 plátky bielej ryby, 200 g sóje, 250 g Batátov, 1 biela cibuľa, olivový olej, 2-3 lyžice miešaných semiačok, soľ, mleté biele korenie, listy šalátu.

Postup

Sóju pred varením namočíme na pár hodín do studenej vody. Potom vodu zlejeme, sóju zalejeme čistou studenou vodou a uvaríme do mäkka. Očistené batáty nakrájame na menšie kúsky. Dáme ich do hrnca s posolenou vodou, pridáme pokrájanú cibuľu a uvaríme do mäkka. Po uvarení scedíme, trocha vývaru si odložíme. Dáme do misy spolu s uvarenou sójou, prilejeme podľa potreby vývar a rozmixujeme. Posolíme a okoreníme. Plátky ryby rozložíme do zapekacej misy. Posolíme ich, posypeme semiačkami, pokvapkáme olivovým olejom a zapečieme vo vyhriatej rúre. Zapečenú rybu podávame s kašou a dozdobíme listami šalátu.

Sójovo-šošovicová polievka s ryžou

Potrebujeme:

300 g uvarenej sóje, 150 g šošovice, 1 šalotka, lyžica olivového oleja, hydinový vývar, 50 g drobných paradajok, 60 g uvarenej bielej ryže, koriander, soľ.

Postup

V hrnci na oleji opražíme nakrájanú šalotku. Pridáme premytú šošovicu, posolíme, premiešame a zalejeme vývarom. Prikryjeme pokrievkou a na miernom plameni varíme asi 30 minút. Potom do hrnca vložíme rozkrojené cherry paradajky, uvarenú sóju, nasekaný koriander, podľa potreby podlejeme vývarom a spolu uvaríme do mäkka. Na záver pridáme uvarenú ryžu.

Grilované tofu s ryžovým šalátom

Potrebujeme:

200 g bieleho Tofu, 200 g uvarenej tmavej ryže, 150 g uvarenej malej bielej fazule, 100 g uvareného cíceru, 2 lyžice tekvicových semiačok, soľ, mleté biele korenie , lístky tymianu , 1 lyžica nesolených arašidov

Postup

Osušené tofu opečieme pomaly zo všetkých strán na grilovacej panvici. Arašidy na slabom plameni opečieme na suchej panvici. Uvarenú fazuľu s cícerom scedíme a zmiešame s ryžou. Pridáme tekvicové semiačka, lístky tymianu, opečené arašidy, podľa chuti dosolíme a okoreníme. Opečené tofu podávame s ryžovým šalátom .

