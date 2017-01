RECEPTY: Len sa naparujte! 3 sýte jedlá pripravené najšetrnejším spôsobom

Víkendové varenie je OUT, obedy a večere sa odteraz paria! Šetrná príprava bez zbytočného tuku zachová v jedle maximum vitamínov, farieb a chutí. Presvedčte sa!

Kuracie na kuskuse

Potrebujeme:

3 kusy domácich kuracích pŕs, 1 strúčik cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej, petržlenová vňať, farebné papriky, 1 malá cuketa, 100 g celozrnného kuskusu, zeleninový vývar.

Postup

Kuracie prsia umyjeme, osušíme a naparíme. Kuskus nasypeme do misy zalejeme teplým vývarom. Prikryjeme a necháme pár minút postáť. Farebné papriky pokrájame na kúsky, cuketu na hrubšie kolieska a spolu naparíme. Po naparení vyberieme. Petržlenovú vňať nadrobno posekáme spolu s cesnakom. Posolíme, okoreníme, zalejeme olivovým olejom a premiešame. Naparené kuracie prsia posolíme, potrieme petržlenovo-cesnakovým olejom a pokrájame na plátky. Podávame s kuskusom, paprikami a cuketou.

Hliva na quinoe

Potrebujeme:

150 g hlivy ústricovitej, olivový olej s hľuzovkou, soľ, mleté čierne korenie, 100 g karfiolu, 1 mrkva, 100 g brokolice, 90 g poleného zeleného hrachu, 70 g quinoy, zeleninový vývar.

Postup

Zelený hrach prepláchneme, dáme do hrnca, zalejeme vodou a na miernom plameni uvaríme do mäkka. Po uvarení scedíme a odložíme na teplé miesto. Ružičky karfiolu s brokolicou a s kolieskami mrkvy uvaríme vo vývare. Rozobratú hlivu naparíme. Do mäkka uvarenú quinou zmiešame so zeleninou a s uvareným hrachom. Uložíme na tanier spolu s naparenou hlivou, posolíme, okoreníme a pokvapkáme olejom.

Špenátová treska s fialovými zemiakmi

Potrebujeme:

80 g lístkov čerstvého, alebo mrazeného špenátu, 2 plátky tresky, 1 pór, 20 g malých mrkvičiek, 3 kusy fialových batátov, prípadne aj oranžových, mletá sladká červená paprika, olej, sušené bylinky, soľ.

Postup

Špenát krátko naparíme a necháme vychladnúť. Na plátky ryby rozložíme vychladnutý špenát, zvinieme do roliek, spojíme ihlami na grilovanie a naparíme. Malé mrkvičky povaríme v posolenej vode. Pór nakrájame na kolieska. Očistené zemiaky pokrájame na tenké plátky, ktoré spolu s kolieskami póru naparíme. Naparené rolky ryby posolíme a potrieme olejom zmiešaným s mletou sladkou paprikou a sušenými bylinkami. Uložíme na tanier spolu s pórom, zemiakmi a mrkvičkami.

Ďalšie recepty z kuchyne Zdravia: