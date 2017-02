RECEPTY: Vitamíny ešte nikdy neboli také chutné. Upečte si zeleninové koláče

Snažíte sa schudnúť, ale víkend si neviete predstaviť bez koláčika? Vyskúšajte dezerty z cibule, mrkvy či z kapusty. My sme sa do nich už zamilovali!

Celozrnný zeleninový koláč

Ideálna desiata do práce. Kolegovia sa potešia!

Potrebujeme:

300 g ražnej celozrnnej múky, 2 lyžičky sušeného droždia, 3 lyžice oleja do cesta, soľ, mleté biele korenie, 400-500 ml vlažného mlieka, 1 vajce, 3 mrkvy, polovicu zeleru, 80 g lístkov čerstvého špenátu, olivový olej

Postup

Očistenú mrkvu so zelerom pokrájame na širšie pásiky, ktoré dáme do hlbšej panvice, osolíme a na olivovom oleji asi 4 minúty opekáme. K zelenine pridáme špenát, premiešame a odstavíme. Múku dáme do misy spolu so sušeným droždím, olejom a vajcom. Posolíme, prilejeme vlažné mlieko a dobre vymiešame. Zapekací plech s rozmermi 25x25 cm potrieme olejom a naplníme cestom. Na cesto dáme podusenú zeleninu, ktorú pokvapkáme olivovým olejom, posypeme mletým korením, vložíme do vyhriatej rúry a zapečieme. Po zapečení pokrájame.

Pikantný cibuľovo-cesnakový koláč

Vďaka kukuričnej múke je koláč bezlepkový a bezpečný aj pre celiatikov.

Potrebujeme:

180 g hladkej kukuričnej múky, soľ, mleté biele korenie, 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, 1 vajce, 2 lyžice olivového oleja do cesta, 150 ml mlieka, 50 g ovčieho syra, 2-3 cibuľky, 3 strúčiky cesnaku, 1 čili paprička, 1 a ½ lyžice konopných lúpaných semienok, 3 lyžice olivového oleja.

Postup

Kukuričnú múku, soľ, mleté biele korenie, sódu, vajce, olivový olej a mlieko spolu zmiešame. Menší keramický plech vymastíme, vysypeme múkou a rozotrieme doň cesto. Cibuľky pokrájame na kolieska, olúpané strúčiky cesnaku na plátky. Pridáme nakrájanú čili papričku, kúsky syra, olivový olej, soľ a premiešame. Cesto na plechu posypeme konopnými semienkami a následne naň rozložíme pikantnú zmes. Vložíme do vyhriatej rúry a pri teplote 180°C zapečieme.

VIDEO: Ušetrite kalórie! Karfiol je TOP náhradou sacharidov v jedálničku

Plnený zeleninovo-syrový koláč

Zimná zelenina vo svojej najchutnejšej podobe.

Potrebujeme

Na cesto: 65 g špaldovej múky, 100 g zemiakovej múky (môžete nahradiť vareným zemiakom), 1 lyžičku kypriaceho prášku, 2 lyžice pomletého maku, 1 vajce, mlieko

65 g špaldovej múky, 100 g zemiakovej múky (môžete nahradiť vareným zemiakom), 1 lyžičku kypriaceho prášku, 2 lyžice pomletého maku, 1 vajce, mlieko Na plnku: 180 g čerstvej kapusty, 1 mrkvu, 200 g kelu, 3 vajcia, 4 lyžice strúhaného parmezánu, 4 lyžice kyslej smotany, 1 lyžica ľanových semiačok, olej, soľ, mleté biele korenie

Postup

Nakrájanú kapustu dáme do hlbšej panvice spolu s pokrájanou mrkvou. Osolíme a na miernom plameni za občasného premiešania podusíme. Pridáme na tenké pásiky nakrájaný kel, premiešame a spolu pár minút dusíme. Odstavíme a necháme vychladnúť. Vajcia rozšľaháme, osolíme, okoreníme, pridáme kyslú smotanu, strúhaný parmezán a premiešame. Špaldovú múku, zemiakovú múku, mletý mak a soľ spolu zmiešame. Pridáme vajce, mlieko a vypracujeme hustejšie cesto.

Cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske a vyložíme ním dno i boky vopred vymastenej, múkou vysypanej formy s rozmermi 23 x 23 cm. Na spodnú časť cesta vo forme natrieme väčšiu časť smotanovo-syrovej plnky. Rozložíme podusenú zeleninu, ktorú polejeme zvyšnou plnkou. Povrch posypeme ľanovými semienkami, vložíme do vyhriatej rúry a pri teplote 170 °C upečieme.

Ďalšie recepty z kuchyne Zdravia: