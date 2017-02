Reportáž pre kávičkárov zmení pohľad na milovanú šálku. Na zdravie!

Skutoční milovníci kávy neexperimentujú, neplatia zbytočne veľa za zrná, ktoré prechádzajú neprirodzeným procesom, a neprekáža im, keď je dobrá káva kyslá.

Ráno som si výnimočne nedala espresso. Čakala som, že v pražiarni kávy nám ho už pri vchode ponúknu. Omyl. Odborník na kávu David Manga je presvedčený, že musíme skúsiť niečo nové. „Takto sa pila káva v Jemene už pred päťsto rokmi – ako výluh zo šťavnatých kávových šupiek. Čaj z kávovej čerešne volajú miestni kišr, vo svete je známy ako cascara,“ ukazuje na ružovkastý nápoj vo french presse, priehľadnej nádobe s piestom.

„Výhodou cascary je to, že uvoľňuje kofeín postupne, nie tak agresívne ako pražená káva. Zvyčajne sa zalieva päťdesiat gramov sušených šupiek litrom horúcej vody, ja si doprajem zhruba hrsť na šálku,“ pochvaľuje si David Manga vzácny nápoj, ktorý pije ráno nalačno aj tesne pred plávaním. Najchutnejší kávový čaj je z dužinatých šupiek, dajú sa kúpiť aj suchšie typy, ktoré chutia zemitejšie.

Neverte móde

Z kávy sa stal komerčný artikel, šálka espressa definuje životný štýl. Tradiční kávičkári odmietajú experimentovať. Tienistú stránku má napríklad preslávená Kopi Luwak, káva, ktorá pred zberom prejde tráviacim traktom malých cicavcov. Pol kila cibetkovej kávy stojí aj 190 eur, podľa odborníka však zázraky nečakajte. „Je to nezmysel a predražený biznis. Kopi Luwak prechádza procesom, ktorým nemá prechádzať. Výsledná chuť sa aj tak odvíja od praženia a spôsobu prípravy,“ rozhorčuje sa David Manga. Na gurmánsky výstrelok doplácajú aj cibetky, často chované stiesnené v klietkach. Podobný prípad je thajská Čierna slonovina, kilogram kávy vyjde aj na osemsto eur. Vzniká podobne ako cibetková, no trávia ju slony.

A čo instantná káva?

„Pre mňa to navždy bude zákopová káva. Cez vojnu ju pili vojaci na bojisku, keďže zrnkovej kávy bol nedostatok. Kedysi sa vyrábala použitím riedidiel a iných chemikálií. Dnes je príprava šetrnejšia. Všimnite si, že neska vonia skôr, než ju otvoríte. Na to, aby mala aspoň nejakú arómu, výrobcovia ju vpichujú do veka.“

Čítajte: Toto ste o instantnej káve netušili! Skutočne škodí vášmu zdraviu?

Kvalita sa oplatí

Do kvalitnej kávy treba investovať, tvrdí Allan Bussard, riaditeľ pražiarne, ktorá funguje v Bratislave už šesť rokov. Jej špecialitou sú odrodové plantážne kávy, „speciality coffees“, ktoré tvoria len päť percent všetkých káv sveta. V pražiarni nájdete zrná z Kuby, Kolumbie, ale hlavne stopercentnú arabiku z etiópskeho regiónu Sidamo. Pôvodom Kanaďan si spomína na svoju prvú ochutnávku kávy v Afrike.



Zrná sú pred pražením zelené a bez kávovej chuti. Postupne žltnú, každé dve

minúty je rozdiel vo farbe viditeľnejší. Po prvom prasknutí už získava káva arómu. FOTO: Robo Hubač

Lepšie raz vidieť :) Pozrite si všetky FOTO z našej reportáže v GALÉRII!

„Syn sa ženil v Etiópii. Podľa tamojších tradícií musí nevesta v rámci ceremoniálu pripraviť hosťom kávu s pukancami. Etiópčania pijú výlučne arabiku, varí sa v džebeni, africkej keramickej kanvičke,“ opisuje autentické zážitky. Ani po rokoch v kávovom biznise si Allan nedovolí povedať, ktorá káva je najlepšia. „Najlepšia neexistuje. Každá má inú chuť podľa toho, odkiaľ pochádza, v akých podmienkach sa pestuje a ako sa praží. Komerční výrobcovia nakupujú lacné kávy a zrná pražením znehodnocujú a skrývajú ich nedostatky,“ nabáda majiteľ bratislavskej pražiarne ozajstných milovníkov kávy, aby si skúsili kúpiť pražené zrná odrodových káv.

Upražia vám ich nielen v Bratislave, ale aj v Trenčíne či v Poprade. Ak stále hľadáte svoju srdcovku, choďte na cupping – ochutnávku kávy, počas ktorej vytvoria aj zmesi s nádychom medu či citrusov. V supermarkete také nenájdete.

Hotové umenie

Všetko lepšie pochopíme, keď zbadáme Radoslava Ivaniča, ako sype do stroja na praženie kilá surových kávových zŕn. Pätnásť minút sa točia v bubne, každou sekundou sú tmavšie. Časom zväčšujú objem a strácajú vodu. Pri pražení prídu zrná aj o štvrtinu pôvodnej hmotnosti. Bod zlomu nastane s prvým prasknutím, okolo piatej až siedmej minúty praženia.

Čítajte aj: Nový diétny hit- Je zelená káva zázrak či podfuk?

„Počuť ho zreteľne. To je moment, keď vzniká osobitá chuť kávy,“ zasväcuje nás Bratislavčan do svojho remesla. Kávu zvyčajne praží stredne alebo do svetla, hoci kedysi zrnám doprial čas a boli tmavšie. „Ak dostanete do rúk surovú kávu s potenciálom, chcete v nej predsa zachovať tú jedinečnú chuť aj arómu. Kratšie praženie vnáša do arabiky kyslosť, a hoci mnohým nesadne, káva je ovocie, takže je to prirodzené,“ tvrdí Radoslav Ivanič.

Sú féroví

Pod hlavnou stanicou ako jediní na Slovensku pražia aj fair trade kávu. Slováci systému certifikácie stále neveria, no skúsenosti Allana Bussarda potvrdzujú, že má zmysel. „Kúpa fair trade výrobkov je efektívnejšia než klasická charita. Časť z ceny ide priamo do fondu na výstavbu ciest a škôl v chudobných krajinách,“ ozrejmuje majiteľ pražiarne.

„Pri výrobe kávy nemôžete potláčať práva pestovateľa kávy, má dôležité miesto v produkcii kvalitných káv. Ak nebude mať dobré podmienky, stratí motiváciu a začne pestovať trebárs paradajky,“ tvrdí Allan Bussard.

Zatiaľ čo z klasického espressa za dve eurá dostane farmár asi dva centy, zo šálky fair trade kávy aj šesťnásobne viac. „V Afrike som strávil dva roky ako dobrovoľník. Dnes podnikám, no vždy som tušil, že v biznise s kávou nejde len o zarábanie peňazí,“ uzatvára rodený Kanaďan.

Zdravá rada

Čierny a zelený čaj je po dlhom lúhovaní trpký, nápoj z kávovej čerešne zostane lahodný. Čaj z kávových čerešní môžete dochutiť mliekom. V lete ho pite chladený s limetou, v zime ako varené víno. Cascare sa vyhnite, ak máte tráviace ťažkosti, ale aj v tehotenstve a počas dojčenia.

