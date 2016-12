Superzdravé brokolicové RECEPTY: Pre silnejšiu imunitu a krvotvorbu

Brokolica pochádza zo Stredomoria a aj u nás si získala veľkú obľubu. Je nabitá vitamínom C a radí sa medzi zeleninu, ktorá je prirodzenou zásobárňou zdraviu prospešných látok.

Brokolica je chutná aj samostatne, no aj dnes sme si pre vás v rámci našich sobotňajších receptov pripravili tri chutné a výživné kombinované recepty. V hlavnej úlohe s brokolicou. Veríme, že budú chutiť.

Brokolicovo-cícerové rizoto

Potrebujeme:

150 g cíceru, 1 pohár ryže natural, 3 poháre vody, 1 pohár zeleninového vývaru (podľa potreby i viac), soľ, 60 g červenej papriky, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 120 g brokolice, listy červenej repy, 2 lyžice nasekaných čerstvých bylín.

Postup

Cícer pred varením namočíme na 5 až 7 hodín do studenej vody. Cibuľu nadrobno pokrájame a dáme do hrnca. Pridáme premytú ryžu, vopred namočený, scedený cícer, zalejeme tromi pohármi vody a zeleninovým vývarom. Prikryjeme a na miernom plameni dusíme približne 15 minút. Brokolicu rozoberieme na ružičky, olúpaný cesnak pokrájame na plátky, červenú papriku na väčšie kocky. Vložíme do hrnca spolu s nasekanými bylinkami, opatrne premiešame, podľa potreby dolejeme vodu alebo vývar a spolu dovaríme do mäkka. Po uvarení odstavíme z ohňa a necháme chvíľu odstáť. Podľa chuti dosolíme. Uvarené rizoto dáme do misy a dozdobíme listami červenej repy.

Quinové karbonátky s brokolicou

Potrebujeme:

150 g quinoy, 350 ml zeleninového vývaru, 1 malú bielu cibuľu, 2 lyžice strúhaného parmezánu, ružičky brokolice, 1 vajce, 3 lyžice posekaných miešaných čerstvých bylín, strúhanku, olej, soľ, mleté čierne korenie.

Postup

Brokolicu rozobratú na ružičky pár minút povaríme v posolenej vode, alebo naparíme, premyjeme studenou vodou a scedíme. Premytú quinou dáme do hrnca, zalejeme teplým vývarom, prikryjeme a uvaríme do mäkka. Necháme vychladnúť. Na lyžici oleja orestujeme nadrobno pokrájanú cibuľu s pokrájanou brokolicou. Do vychladnutej quinoy pridáme orestovanú cibuľu s brokolicou, posekané bylinky, vajce a strúhaný parmezán. Dosolíme, ochutíme mletým čiernym korením a zahustíme trochou preosiatej strúhanky. Z masy formujeme karbonátky, ktoré opečieme z obidvoch strán na nalepivej panvici, alebo upečieme v rúre.

Brokolicové koláče s tofu

Potrebujeme:

Cesto: 240 g špaldovej múky, 50 g celozrnnej múky, 1 vajce, soľ, 10 lyžíc vody Plnka : 250 g brokolice, 2 lyžice strúhaného syru Vršatec, 100 g nahrubo postrúhaného bieleho syra Tofu, 40 g nastrúhaného tvrdého syra, soľ, mleté biele korenie Na potretie : 1 vajce, celý mak, soľ.

Postup

Na ružičky rozobratú brokolicu dáme variť do posolenej vody do polomäkka. Scedíme a po vychladnutí ružičky pokrájame na menšie kúsky. Pridáme rozšľahané vajce, najemno strúhaný syr , postrúhaný tvrdý syr a syr Tofu. Podľa chuti posolíme, okoreníme a premiešame. Špaldovú múku, celozrnnú múku, vajce, soľ a vodu spolu spracujeme na cesto, ktoré rozdelíme na 4 časti. Každú časť cesta rozvaľkáme na pomúčenej doske do obdĺžnikového tvaru. Na každú časť cesta dáme časť plnky a stočíme. Povrch koláčov potrieme rozšľahaným posoleným vajcom a posypeme celým makom. Koláče uložíme na plech vyložený papierom na pečenie a vyhriatej rúre upečieme. Po zapečení dozdobíme hráškovými výhonkami.