Tip na výlet a jedinečný relax: Kraj, kde lieči ticho, dary prírody a rozvoniava zdravie

Termály ako žiadne iné, konopná BIO dedinka, rozkvitnuté majstrovstvo, špičkové víno, bylinkové túry, hviezdne jedlo, rozprávkový svet kočiarov a ešte ďaleko viac. Vitajte v malebnej dolnorakúskej oblasti Weinviertel.

Okrem neďalekej polohy pre Slovákov i Čechov, kam sa z Bratislavy dostanete do hodiny a pol, vám dáme hneď niekoľko dôvodov, prečo sem zavítať. Ako inak, zdravých! A tie sme si predsa nemohli nechať iba pre seba. Začíname v Laa an der Thaya - že ste o tomto mestečku ešte nepočuli?

Wellness pôžitok

Nečakajte do leta, kým si oddýchnete v teple a liečivej vode. Ak si občas doprajete tento druh relaxu, ktorý nepochybne potrebujete, telo sa vám odvďačí zdravím a krásou. Aj na našom krásnom Slovensku ich máme na výber neúrekom či už chcete byť v prostredí hôr alebo priamo v srdci mesta. V každom prípade sa odtrhnete od reality zaťažujúcej vašu myseľ.

Čo tu ešte nemali

Hotelový rezort Therme Laa neponúka scenériu Álp a napriek tomu hravo konkuruje termálom v susednom Rakúsku. Rozhodli sa v ňom ponúkať hosťom jedinečný pôžitok, ktorý nikde inde nezažijú, ku ktorému sa budú chcieť vracať a my potvrdzujeme, že sa im to podarilo.

Tam, kde sa čas zastaví

Deti pokojne nechajte šantiť v jednej z častí termálov s atrakciami vodného sveta na rozlohe 7800 m2. Vy sa vyberte odhaliť liečbu tichom. Od momentu, kedy prekročíte bránu Silent Spa, všetky starosti zostanú za vami. Vstup je sem povolený od 16 rokov. Nasleduje únik do súkromia a relaxu. Odovzdáte sa terapii tichom prerušeným len žblnkotom vody padajúcej z výšky hlavného chrámu. Keď na termály v Laa padne tma, atmosféra sa umocňuje. Sviečky a horiace fakle nad vodou vytvárajú dojem tej najbezpečnejšej oázy pokoja s poriadnym dúškom romantiky.

Viac FOTO nájdete v galérii k článku. Zdroj: Beata DITTE

Plávame v bazéne so slanou vodou, ktorá je prospešná pre pokožku, nad nami para, chladný vzduch, holé nebo a nad vysokou vežou s obrysmi lotosových kvetov na hladinu dopadá svetlo mesiaca. Áno, absolútna dokonalosť!

Časť Silent spa bola otvorená ako posledná časť vodného a saunového sveta v Therme Laa len v decembri roku 2016. Má obmedzenú kapacitu, takže tu má každý hosť svoj priestor. Navyše očarí unikátnou architektúrou a individuálnym prístupom, kde vám nič, na čo si spomeniete, nebude chýbať.

Liečivé teplo

Všetky bazény sú napájané termálnym prameňom s obsahom sodíka, chloridu, jódu a minerálov. Cenovo prístupnejšie zvyšené časti spa tvoria vnútorné a vonkajšie bazény s termálnou vodou, jacuzzi a jeho srdce, saunový svet, ktorý pôsobí obzvlášť blahodárne pre telo i dušu.



Zdroj foto: therme-laa.at

Vybrať si môžete zo širokej ponuky druhov sáun. Parný kúpeľ, limbová, fínska sauna, sauna s rôznymi vodnými nálevmi, sauna s panoramatickým výhľadom na rybník, loft sauna umožňujúca pomalé potenie a k tomu všetkému osvieženie v ponornom bazéne a saunový bar. Oddychová zimná záhrada s nasadenými bylinkami a koreninami nás dostala.

Súčasťou hotelového rezortu je i špeciálne medicínske centrum, ktoré ponúka detoxikačné a ozdravujúce programy pod dohľadom odborníkov. Ak sa tu ubytujete, nebudete zaháľať ani s pohybom. Zacvičiť si môžete pilates, jogu, vodnú gymnastiku, ísť do posilňovne, na čerstvý vzduch formou nordic walking a nechýbajú ani animácie pre tých najmenších.

Čo si sami vypestujú a vyrobia

Určite nám dáte za pravdu, že tak by to malo byť všade. Hotelová kuchyňa vaše chuťové poháriky uspokojí širokou ponukou regionálnych produktov. Všetko čerstvé, plné cenných živín od rôznych druhov olejov, smoothies, produktov z ovčieho i kozieho mlieka, konope. Videli ste už v ponuke reštauračných raňajok medové plásty? Naberiete si ich lyžičkou a zistíte, ako chutí nefalšovaná zlatá medicína. V hotelovej kuchyni myslia aj na alergikov, chudnúcich, športovcov, deti a ľudí s intoleranciami.

Zdroj foto: Beata DITTE

Dôvody, pre ktoré neobídete ani okolie

Je úžasné, keď stretnete ľudí, ktorých práca je zároveň ich vášňou. Neúnavne by ste ich počúvali od rána do večera. Ako tých, ktorí žijú v oblasti Dolného Rakúska, Weinviertel. Aj my sme sa tu zamilovali. Niekoľkokrát. A to pre ich...

...vyhlásenú gastronómiu.

Pre skutočný gastronomický zážitok navštívte reštauráciu Gasthaus Weiler, ktorá si vás získa útulným prostredím, ochotným personálom a naozaj vynikajúcou rakúskou kuchyňou z regionálnych produktov od držiteľa významných ocenení, šéfkuchára Martina Weilera.



Tradičné vinárske stolovanie. Foto: ​weinviertel.at

...kvalitné víno.

Oblasť Weinviertel je na 16 650 hektároch najväčšou vinárskou oblasťou v Rakúsku. Neďaleký Poysdorf je v krajine považovaný za centrum sektu pod značkou Poysseco. Počas teplých mesiacov by ste sa sem preto mali nepochybne vrátiť, požičať si bicykle a ochutnávku striedať s nasávaním energie preháňaním po vlniacich sa vinárskych kopcoch a uličkách.

...zdravú konopnú dedinku.

Hriech by bol obísť malú dedinku Hanfthal (Hanft z nem. konope), kde sa konope pestovalo už pred vyše 900 rokmi. A majú ho s hrdosťou aj v erbe. Vedeli ste, že z tejto plodiny sa vyrába až 50-tisíc rôznych produktov, samozrejme bez obsahu THC? Vynikajú dlhým zoznamom overených liečivých účinkov. Ani my sme neodolali a naprázdno sme neodchádzali. Môžete sa tu vydať na takzvanú "náučnú konopnú cestu", na ktorej sa dozviete všetko užitočné a zaujímavé z histórie i súčasnostého pestovania a produkcie. V miestnom pohostinstve ochutnáte konopné špeciality, navštívite múzeum. Okrem toho, Hanfthalčania sú mimoriadne súdržní a aktívni obyvatelia, ktorí sa zaslúžili o zvýšenie kvality života v obci, a často sú označovaní ako vzor v rámci hnutia Obnova vidieka. Niekoľkokrát sa stali víťazmi v celoeurópskych súťažiach v kvetinovej výzdobe. Jednoducho zelená dedinka. No nie je to milé? Nazrite do našej FOTOGALÉRIE!

...bylinkovú túru.

Ach, toľká škoda, že je práve zima. Žeby bola práve táto organizovaná pešia túra ďalším dôvodom, pre ktorý sa sem vrátime? Jej téma je pre milovníkov babských rád a voňavých byliniek viac ako lákavá. Bylinková kuchyňa, lekárnička a Čarodejnícka záhrada. Od apríla sa koná denne.

Foto: Beata DITTE

...múzeum kočiarov.

Absolútne rozprávkové. Ako jeho majiteľ, ktorý zdá sa ani nestarne. Bývalý učiteľ, osemdesiatročný pán Wolfgang Satzer, ktorý si svojou zanietenosťou, jeho zriadeným, zveľaďovaním a získavaním kočiarov plní sen malého chlapca. Vo svojej zbierke má 150 kočiarov, ktoré v minulosti slúžili na rôzne účely, súkromne i pre verejné služby. Kočiar biskupa, šľachty, mladých dám, pošty, pre cestovateľov a dokonca zbierka saní. Nie tých obyčajných, aké by ste si v prvý moment predstavili. To musíte vidieť a on vám o nich s láskou a obdivom znova a znova porozpráva. Každý má svoj príbeh. Škoda len, že sme sa už museli rozlúčiť. Ale na vašu návštevu tu ochotne čaká od prvého apríla.