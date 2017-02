Stojí za zamyslenie: Ste ONLINE? Plusy a mínusy sociálnych sietí

Čakanie v rade pri pokladni, u lekára, v banke, na stretnutie v kaviarni si krátime so smartfónom v ruke. Ani pohľad na dvoch ľudí mlčky sediacich vedľa seba nie je v dnešnej dobe zriedkavý. Choré?

6.-8. február je venovaný Svetovým dňom bez mobilného telefónu. Aplikácie inteligentných zariadení život nepochybne uľahčujú, no smartfóny majú svoje "ale". A to poriadne veľké!

Podľa štatistík spoločnosti Zephoria navštívi Facebook denne 1,13 miliardy aktívnych užívateľov, čo je o 15 % viac ako v minulom roku. Jeho užívatelia pritom každú minútu:

vložia na Facebook 510 komentárov,

napíšu takmer 300 tisíc statusov,

nahrajú viac ako 130 tisíc fotografií.

Populárnym sa u nás stal aj Instagram s pol miliardou aktívnych užívateľov mesačne.

Priatelia klikov

Vedci prišli na to, že lajkovanie postov a klikanie na zdieľané odkazy priateľov na sociálnej sieti ovplyvňuje naše zdravie viac, akoby sme si mysleli. Tento virtuálny svet priateľstiev podmieňuje našu psychiku, ale aj fyzické zdravie a predovšetkým narúša spokojnosť s vlastným životom. „Ľudia sú zvedaví, majú strach, aby im niečo neutieklo. Väčšina z nás tak už zabudla na to, že mobil je pomocník a nie určovateľ toho, čo mám robiť. Stále sme preto online a kontrolujeme, čo sa na sociálnych sieťach deje. Riziko je, že človek potom zabúda žiť sám pre seba, so sebou a žije v podstate zahalený do určitej virtuálnej reality,“ vysvetľuje osobný kouč Aleš Kalina.

Digidetox

Aktivita a komunikácia na sociálnych sieťach je do určitej miery prospešná, no veľmi rýchlo môže skĺznuť do problémov. Online svet sociálnych médií a virtuálna realita sa menia závratnou rýchlosťou. Práve preto sú výskumy v tomto smere nevyhnutné. Je potrebné porozumieť ich dôsledkom a upozorňovať na opatrenia, pravidlá v rámci digitálneho detoxu. Neviete ako naň? Poradíme►TU!

Škodlivo "aktívni"

Vedci na Kalifornskej univerzite v San Diegu analyzovali internetové správanie 5200 ľudí v priemernom veku 48 rokov v troch časových obdobiach. Respondenti im sprístupnili dáta na sociálnej sieti, reportovali ich BMI index a zdravotný stav. Výsledky ich štúdie publikovanej v Americkom časopise epidemiológie ukázali, že ľudia, ktorí si častejšie menia statusy a lajkujú priateľom zdieľané posty sú na tom podstatne horšie. Tí, ktorí Facebook používajú častejšie majú vyšší BMI index a sú vnútorne oveľa nešťastnejší, nespokojní so sebou samým, s vlastným osudom. To avšak neznamená, že im online aktivita spôsobuje nadváhu alebo depresie, avšak úzko je s nimi prepojená a k ich zdraviu rozhodne neprispieva.



Foto: Shutterstock

Potreba ľudí byť neustále online kamkoľvek sa pohnú ich zdržuje od dôležitejších aktivít, záujmov a spoločenského života. Komunikácii z očí do očí sa nič nevyrovná. Ani pohybu na čerstvom vzduchu, ktorý je pre každého z nás nevyhnutným podmieňovateľom zdravia. Niekoľko prieskumov z celého sveta okrem toho potvrdzuje, že v prípade psychickej nepohody sa depresívne stavy môžu vnímaním šťastia iných vlastnou sebaľútosťou len prehĺbiť. Príliš dlhé trávenie času na sociálnych sieťach podľa odborníkov často rozvíja i poruchy príjmu potravy u dospievajúcich.

Pozrime sa na to inak

Užívanie sociálnych médií je komplexnou témou, ktorá sa dá vnímať v súvislosti s množstvom rôznych faktorov. Nemožno tvrdiť, že je výlučne škodlivé. Odborný časopis Psychológia populárnych médií pred rokom zverejnila štúdiu, podľa ktorej je napríklad vzájomné zverejňovanie romantického vzťahu pre pár prospešné a utužuje ho, avšak iba v prípade, že sú ich vyznania založené na úprimnosti. Z hľadiska zdravia sú veľkou pomocou pre ľudí s ojedinele sa vyskytujúcimi diagnózami.

Zdravá výzva. Pridajte sa!

Na pár dní sa odstrihnite od online sveta, ak vám to práca nedovoľuje, skúste to aspoň na dovolenke. Vedci vám od toho sľubujú pocity šťastia. Každý z nás sa musí naučiť ukočírovať si čas strávený na internete. Prestávky sú jednoznačne nevyhnutné. Nemusíte mobil úplne vypínať. Stačí, ak obmedzíte online kontakt, chatovanie a výrazne zredukujete čas strávený "aktívne". Svetové dni majú podnietiť ľudí k úvahám, ako tento technologický prostriedok zasiahol do ich správania a komunikácie.

Nutná súčinnosť

Ich zakladateľ, francúzsky spisovateľ Phil Marso na svojej webstránke zdôraznil, že nevyhnutná je zaangažovanosti médií a škôl v problematike nadmerného používania moderných komunikačných prostriedkov s ohľadom na osobné zdravie a súkromný život. „V prípade detí je možné určiť, kedy a za akých podmienok je prístup na Facebook povolený, v prípade používania mobilu pri stole môžete zaviesť drobné pokuty, ktoré dieťa pre ďalšie razy poučia. Dospelí si zasa môžu pravidelne písať, koľko času denne na sociálnych sieťach stratia," radí Kalina. Možno vás pri konečnom súčte prekvapí, koľko zaujímavých vecí by ste namiesto surfovania na internete mohli stihnúť.

