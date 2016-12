Už len 3 dni! Dajte stopku stresu a užívajte si atmosféru Vianoc

Stretávanie s rodinou a blízkymi počas sviatkov považujú Slováci za tradíciu. Prepadá vás predsviatočný smútok? Zažeňte ho smiechom.

Sviatky sú ideálnym časom na bilancovanie. A to niekedy so sebou prinesie aj zhoršenie nálady, či smútok. Ak k tomu pripočítate stres z neuprataného bytu, chýbajúcich darčekov alebo horiacich pracovných termínov, je po atmosfére. Za dobrú náladu sa však oplatí bojovať, dvojnásobne to platí cez Vianoce. Naučte sa pár trikov.

Vyhráva rodina

Novembrový prieskum agentúry GfK ukázal, že pre vyše štyri pätiny Slovákov sú Vianoce stále časom, ktorý trávia najmä s rodinou a svojimi blízkymi. Stretávanie sa s rodinou či priateľmi je vianočná tradícia, ktorá je dôležitá pre všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie či región, v ktorom ľudia bývajú. A práve tohto výskumu sa oplatí chytiť. Nemusíte mať na Vianoce všetko dokonalé, dôležité je, že sa stretnete s blízkymi. Vyhnete sa tak zbytočnému stresu a hádkam kvôli neumytým oknám či neutretému prachu.

Zasvieťte si

Behanie po nákupných centrách pridá na nálade len málokomu. Naplánujte si na dni pred sviatkami radšej prechádzku po čerstvom vzduchu. Po príchode domov si v byte poriadne rozsvieťte. Môžu to byť lampičky, sviečky, hlavne neseďte v tme. Napätie a hektiku reguluje hormón, ktorý vylučujú nadobličky. Jeho tvorbu podporuje práve svetlo. A keďže slnečných lúčov je teraz pomenej, môžu vás od smútku a zlej nálady zachrániť práve rozličné lampy. Nájdite si v rámci bytu a domu svoje relaxačné miesto.

Smejte sa

V tých pár voľných chvíľach, ktoré vám pred sviatkami po práci ešte zostávajú, sa obklopte ľuďmi, ktorí vám zlepšia náladu. A hlavne sa smejte. Ale od srdca! Hodina srdečného smiechu sa vraj vyrovná štyridsaťpäťminútovej relaxácii. Posilníte si zároveň aj imunitný systém, čo sa pri vyčíňaní chrípkových ochorení skutočne oplatí. Ak nemáte po ruke partiu kamarátov, pozrite si večer komédiu alebo sa zahrajte so svojimi deťmi. Najmä s tými menšími je vždy veľa zábavy. Ak máte v okolí niekoho, kto nemá Vianoce rád, nenúťte ho radovať sa nasilu. Rešpektujte jeho názor. Presvedčovaním nič nezískate. Takýto rozhovor sa s najväčšou pravdepodobnosťou skončí hádkou. Ak máte takého človeka priamo v rodine, zvoľte pre neho menej „vianočné“ úlohy. Ani doma vám nemusia dvadsaťštyri hodín vyhrávať koledy.

Plánujte

Vypínajte pomaly. Určite nebežte rovno z práce domov k vianočnému stromčeku. Organizmus potrebuje čas na to, aby prepol to pokojnejšieho režimu. Ak máte pred sebou týždeň voľna, naplánujte si program aspoň prvé dni, ktoré strávite doma. Často sa stáva, že keď je celá rodina viac dní pokope, zrazu nevie čo s časom. Neseďte len pre televízorom. Okrem návštev rodiny si naplánujte spoločné športovanie alebo len prechádzku. Ideálne je, keď sa všetci na aktivitách zhodnete. Prepadá vás stále smútok a nostalgia? Koniec roka je síce predo dvermi, ale ten nový vám môže priniesť nové výzvy, radosti a podnety.

