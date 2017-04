Vďaka nemu môžu čítať aj nevidiaci. Blíži sa koniec Braillovho písma?

Na počesť Louisa Brailla (1809 – 1852) si každoročne 4. januára pripomíname Svetový deň Braillovho písma. Milióny ľudí by sa bez neho nezaobišlo.

Vždy začiatkom roka si vďaka nemu o čosi intenzívnejšie uvedomíme obrovský dosah, ktorý má vynález tohto reliéfneho písma na životy nevidiacich na celom svete. Braillovo písmo im dodá kompetenciu, nezávislosť a rovnosť s tými, čo vidia.

Čo je Brailovo písmo?

Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. Pozostáva zo šesťbodu, ktorý tvoria dva stĺpce po troch bodoch. Ich kombináciou, pridávaním a vynechávaním jedného až piatich, možno zaznačiť písmená abecedy aj s diakritikou, interpunkčné znamienka, matematické a chemické symboly, dokonca notový záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi riadkami sú pevne dané tak, aby bolo možné onen šesťbod poľahky zachytiť bruškom prsta.

Bold nepoznajú

Neexistujú veľkosti písmen, ako ich pozná vidiaci človek, nijaké fonty, na zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ písmo, ani kurzívu. Napriek tomu je Braillovo písmo skutočnou abecedou rozmerom aj obsahom, je plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je rovnocenné s akýmkoľvek iným písmom.

Koniec brailoveho písma?

Celosvetovo sa šíri obava, že technológie, ako sú e-knihy, zvukové knihy a čítače obrazovky môžu nahradiť Braillovo písmo. „Ani takmer 200 rokov po jeho vzniku sa však tento geniálny nástroj komunikácie nedostáva do úzadia - študenti majú dnes prístup k rôznym zariadeniam, ako sú obnoviteľné braillovské displeje, či braillovské zápisníky, teda špecializované počítače pre používateľov Braillovho písma," hovorí Dušana Blašková, manažérka únie nevidiacich a slabozrakých. Dodáva, že knihy a časopisy v „bodkách“ sú pomocou programov na preklad čiernotlače do Braillovho písma často tlačené braillovskými rýchlotlačiarňami. Iné formáty, ako sú zvukové knihy či ďalšie moderné technické a technologické výdobytky nemôžu nahradiť informácie v Braillovom písme. Ide totiž o podporu braillovskej gramotnosti do budúcna.

Brailovo písmo lepšie učí

Technický pokrok je, prirodzene, vítaný, technika by však mala byť využívaná na rozšírenie používania Braillovho písma, nie ako jeho náhrada, myslí si Blašková: „Navyše prax potvrdzuje, že tí, ktorí si osvoja zručnosti spojené s čítaním a písaním Braillovho písma, nadobudnú vyššiu úroveň gramotnosti, dosahujú väčšie úspechy v oblasti vzdelania a zamestnania v porovnaní s tými, ktorých učenie bolo primárne založené na technike hovoreného slova.“ Svetová únia nevidiacich dôrazne odporúča, aby všetky nevidiace a ťažko slabozraké deti dostali možnosť učiť sa Braillovo písmo, získavať inštrukcie od tých, ktorí sú dôkladne vyškolení a kvalifikovaní ho učiť, a aby si mohli osvojiť schopnosť prostredníctvom neho čítať a písať.

