VIDEO: Neuveríte vlastným očiam! Takto vás dokáže klamať zrak

Dali by ste ruku do ohňa za to, že dieťa nemôže byť obor a jeho rodič trpaslík alebo že sa vám pred očami nemôže hýbať? Ale čo ak áno?

Tieto aj iné optické klamy môžete „zažiť“ na vlastné oči, keď navštívite zaujímavú výstavu Klamárium v brnianskom „Vida!“ Science Centre. Výstavu môžete stihnúť do konca apríla, potom sa sťahuje do Prahy a iných českých miest. Ak máte väčšie deti, zoberte ich so sebou. Zabavíte sa, aj poučíte. Tip Zdravia: Psychologický test: Odhaľte, čo sa vo vás naozaj skrýva

Autor: iZdravie.sk/ Adriana Fábryová

