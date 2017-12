Zázraky vianočného korenia: Ktoré pomôže tráveniu a ktoré psychike?

Už ste si vyčarovali vianočnú atmosféru a prevoňali útulnú domácnosť? Vedeli ste, že v sebe vianočné koreniny skrývajú hotovú mágiu? Ulahodia všetkým zmyslom, prospejú telu i duševnému zdraviu.

Okrem zvláštnych chutí a farieb, ktoré vnášajú do jedál, horúcich nápojov a koláčikov si z typicky zimných korenín vykúzlite aj liečivé odvary. Zahrejú, prekrvia končatiny, zlepšia náladu a dokonca s nimi aj schudnete! Život bez vôní a chutí si nikto z nás nevie predstaviť. Často si ich spájame so spomienkami, a tak dokážu ovplyvniť aj naše emócie. Práve preto vás vianočné arómy dokážu upokojiť a s úsmevom pri ich privoňaní slastne zatvárate oči. Podľa psychológov si vďaka nim dokážete navodiť pocit pokoja a bezpečia, nakoľko sú pre toto obdobie typické. A ako vám vedia pomôcť so zdravím?

Škorica spaľuje aj rozpaľuje

S čím iným začať ako s typickou vianočnou vôňou škorice. Bez nej si určite ani vy nevieme zimu predstaviť. Známe sú jej zahrievacie účinky a podporou metabolizmu pomôže aj spaľovaniu tukových buniek. Okrem toho vás ochráni pred baktériami, uvoľňuje napätie a nervozitu. To stále nie je všetko! Ak ju skombinujete s vanilkou a ženšenom, môžete si užívať jej afrodiziakálne účinky.

Trávte s anízom

Aníz pochádza zo Stredomoria. Ma korenistú nasladlú chuť a množstvo liečivých účinkov. Vďaka podpore vylučovania enzýmov zlepšuje trávenie, zvyšuje tvorbu žlče, pomáha pri nadúvaní a bolestiach brucha. Okrem toho uvoľňuje hlieny, takže je výborný pre vykašliavanie. Na terapeutické účinky sa využíva najmä jeho nálev. Odporúča sa piť i dojčiacim matkám pri zníženej laktácii.

Klinčeky pre krvinky

Vedeli ste, že drobné aromatické klinčeky, ktoré sme si v detstve zapichovali do ovocia, dokážu odstrániť zápach z úst? Pôsobia proti plesniam a baktériám, účinné sú pri nachladnutí, chrípke a v alternatívnej medicíne sa využívajú pri liečbe anémie, teda nedostatku červených krviniek.

Koriander, korenina lásky

Už v staroveku naši predkovia využívali koriander do vín a liečivých odvarov a hovorí sa, že bol tiež súčasťou nápojov lásky. Poznáte jeho zaujímavú chuť? Práve tá podporí nechutenstvo a látky v koriandri uľavia aj kašľu. Najúčinnejší je nápoj z jeho semien. Podporuje činnosť štítnej žľazy, pečene a tvorbu tráviacich enzýmov. Ničí škodlivé baktérie v črevnej flóre a očisťuje tak organizmus. Vyhnúť by ste sa mu však mali, ak trpíte poruchou zrážanlivosti krvi, a to z dôvodu obsahu kumarínu

Zdroj ilustračnej foto: profimedia.sk

Kardamón s vôňou citróna

Aj táto korenina s výraznou arómou vám podporí trávenie, eliminuje prekyslenie organizmu a potlačí pálenie záhy. Má aj ďalšie skvelé účinky, ktoré rozhodne využijete: zmierňuje bolesti hlavy, kašeľ a tiež psychické napätie.

Šťastný badián

Ani vám tieto krásne vyzerajúce hviezdičky s chuťou čiernych pelendrekov na Vianoce nesmú chýbať? Majú prospešné antivírusové účinky. Odvar z tejto koreniny lieči i koliku a zmierňuje prejavy reumatizmu. Podporuje metabolizmus, pomáha pri kašli a v oriente mu dokonca pripisujú euforické pocity.

Vzácny šafrán

Šafrán je najdrahšou koreninou sveta. Telu dodáva harmóniu a zbavuje ho škodlivín, čím podporuje obranyschopnosť organizmu. Známy je svojimi antidepresívnymi účinkami, znižuje hladinu cholesterolu a podporuje trávenie. Zmierňuje tiež bolesti hlavy a dodáva energiu.

Zdroj ilustračnej foto: profimedia.sk

Milovaná vanilka

A na záver nemôže chýbať vanilka. Jej typická sladká vôňa vás dokáže zbaviť nervozity a napätia. To je dôvodom, prečo je tak často využívaná do kozmetiky a masážnych aromaolejov. Podporuje chuť do jedla, pomôže aj zaspávať a zvyšuje libido.

Prečo staviť na kvalitu:

Väčšinu z nich použijete tak, ako ste ich kúpili, a to bez umývania či ďalšieho čistenia. Vyberajte si preto vždy kvalitné koreniny, najlepšie v bio kvalite, a to najmä ak ide o kôru z ovocia, ktorú pridávate do koláčov a jedál . Ak ich chcete použiť do kúpeľa, pre istotu si na kúsku tela overte ich reakciu s pokožkou. Nikdy neviete, či nevyvolajú alergickú reakciu.

Čítajte: Upečte si vianočné pečivo na vytrávenie!