Vyhadzujete škrupiny z vajec? Chyba! 10 tipov, ako ich najlepšie využiť

Keď si robíte praženicu či volské oko, škrupiny zvyknú skončiť v koši. Ale vedeli ste, že sa dajú prakticky využiť v kuchyni, pri umení aj v záhrade?

Na dedine dávajú škrupiny z vajec konzumovať sliepkam, nie je tajomstvom, že obsahujú veľké množstvo vápnika a minerálov, ktoré zaručia, že vajcia v ďalšej znáške budú krásne pevné a zdravé. Vaječné škrupiny ocenili pri liečbe problémov so zubami a kosťami aj naši predkovia. Membránu z vnútra škrupín používali na hojenie drobných rán, pevnú časť drvili na liečivý prášok. Napriek tomu, že dnes chodievate so zdravotnými problémami k lekárovi a do lekárne, škrupiny z vajec by ste nemali vyhadzovať. Sú hotovým pokladom nielen do domácnosti, ale aj záhrady.

Ozdoba na kvety – aj keď bude len dočasná, oko rozhodne poteší. V tomto prípade ňou autor ozvláštnil „svokrine jazyky“.



