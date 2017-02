Žiť o 10 rokov dlhšie? Toto robte ako mníšky a budete zdravší, radia vedci

Je pre vás celibát nepredstaviteľný? Ak chcete sfúknuť aspoň 90 sviečok, pripravte sa naň. Aspoň nám to chcú nahovoriť vedci.

Viete, že sex je zdravý. Znížite ním riziko srdcovo-cievnych ochorení, zmiernite stres a odplašíte dokonca aj chrípku. No je to naozaj tak za každých okolností? Pre potešenie všetkých posteľných lenivcov vedci priniesli prekvapivý objav. Bez sexu vydržíte na tomto svete viac!

Čítajte aj: Nemáte chuť na sex? Taliansky psychiater odporúča svetelnú terapiu

Hormóny im ničia imunitu

Hoci, prišli na to iba pozorovaním chrobákov. Ak sa nepárili, žili markantne dlhšie ako ostatní. Pri tvorbe spermií a vajíčok sa im totiž tvorí hormón, ktorý oslabuje ich imunitný systém a ťažšie sa im bojuje s baktériami. Ich život a organizmus je samozrejme neporovnateľný s našim, no výskumníci z Univerzity v Sheffielde napriek tomu argumentujú, že podobný jav možno badať aj v ľudskej populácii. Sexuálnou abstinenciou si vraj dokážeme požiť dlhšie až o 10 rokov.

V kláštore

Prečo si to myslia? Experti zo Sheffieldu to netvrdia zaručene, no všimli si zvláštnu spojitosť. "Mníšky a bezdetné ženy žijú dlhšie ako ženy, ktoré porodili deti," postrehol doktor Michael Siva-Jothey pre dailymail.co.uk. Vysvetľuje to oslabeným imunitným systémom sexuálne aktívnych ľudí, čoho dôkazom má byť aj prenos pohlavných chorôb. A okrem toho, ľudia v celibáte mávajú nízky krvný tlak, čo pôsobí preventívne pred infarktom a mŕtvicou, myslí si vedec.

Podľa ovulácie

No pre úplnosť treba dodať, že nie všetci odborníci zdieľajú tvrdenia Siva-Jotheyho. Podľa výskumu Tiernyho Lorenza z Kinseyho inštitútu imunita u žien úzko súvisí s menštruačným cyklom. Na to, aby mohli spermie preniknúť k vajíčku sa počas ovulácie imunita prirodzene oslabí. Väčšiu šancu ochorieť teda naozaj máte práve počas plodných dní. No po nej imunita prudko stúpne, keďže príroda očakáva počatie a chce tak chrániť prípadný plod i matku. Ak z tehotenstva nie je nič, imunita znova klesne a celý cyklus sa opakuje.

Tehotenstvo je zdravé

Je tiež známe, že tehotenstvo môže u žien spustiť niektoré autoimunitné ochorenia, no väčšina expertov zdieľa jednoznačný konsenzus. Sex je zdravý a zdravé je aj mať deti. Tehotenstvo a dojčenie sa stále považuje za jeden z najvýznamnejších ochranných faktorov pred rakovinou prsníka, maternice a vaječníkov.

Ďalej sem: Chcete byť zdraví a mať silnú imunitu? Vieme, čo treba robiť, piť a jesť!