VIDEO: Boky jako skříň? Tak to teda nie! Nenáročný cvik ich raz-dva spevní

Ak ste sa sem preklikli, určite nehodláte nasledovať eufóriu speváčky Ewy Farnej. Naša trénerka vám dnes predvedie správnu techniku cviku, ktorý spevní boky i bruško.

Tento cvik je veľmi jednoduchý a vykonáva sa pomaly, no aj pri ňom si môžete zaťažiť chrbticu, preto si dajte poradiť od skúsenej trénerky, aby bol zároveň efektívny a necítili ste sa pri jeho výkone nepohodlne. Ľahnite si na podložku, pokrčte kolená, zdvihnite hlavu a plecia, no chrbát pritom držte rovno. Cvik spočíva v bočných úklonoch, respektíve príťahoch prstov rúk k pätám. V tejto pozícii vždy vydýchnite. Lepšie je raz vidieť, a preto pre vás točíme STÁLE NOVÉ VIDEOCVIKY. Tak poďme na to!

Video: Posilnenie bruška a bokov

