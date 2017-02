VIDEO: Pri strečingu nemusíte len nehybne stáť. Tréning odštartujte dynamicky

Organizmus potrebuje prípravu na pohyb. Ak ste si už osvojili statický strečing, nezabudnite aj na jeho dynamickejšiu verziu.

Princíp dynamického strečingu je jednoduchý, musíte byť pri ňom trochu akčnejší. Zamyslite sa, ktoré partie tela budete prevažne zaťažovať a tie precvičte v tempe. Napríklad, ak si idete zahrať futbal alebo si zabehať, sústreďte sa pri strečingu prevažne na dolné končatiny. Rozhodli ste sa, že si zahráte s kamarátmi volejbal alebo sa chystáte na bedminton či plávanie, nezabúdajte na paže. Postačí kmitanie rukami alebo simulácia pohybu, ktorý budete pri športe vykonávať. Vždy začnite so strečingom na väčšie svalové skupiny.

Desať minút postačí

Ak strečing z tréningu vynecháte, zbytočne zvyšujete riziko akútneho zranenia. Dvojnásobne to platí počas chladnejších mesiacov a pri športovaní na čerstvom vzduchu. S fyzickou aktivitou sa lepšie vyrovná zahriaty organizmus. Dynamickému strečingu by ste sa mali v priemere venovať asi desať minút. Nechcete si strečingom zbytočne ukrajovať z tréningu? Vždy si spomeňte na profesionálnych športovcov. Či už sú to bežci, lyžiari, krasokorčuliari, futbalisti, nikdy strečing pre súťažou nevynechajú. Pri rozcvičke by ste mali telo zahriať približne na 38 stupňov Celzia.

Chce to správne tempo

Neviete si dynamický strečing predstaviť? Inšpiráciu môžete nájsť v nasledujúcom videu. Dôležité je udržať pohyb v tempe. Viac ukážok dynamického a statického strečingu, ale aj informácie ako ich do tréningu zaradiť a odpoveď na otázku, prečo by ste sa mu mali venovať i keď nešportujete, nájdete v marcovom čísle časopisu Zdravie. V predaji od 20. februára 2017!

Video: Pozrite sa na dynamický strečing