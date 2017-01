6 krokov k zdravému stravovaniu. Takto deti konečne zmenia návyky

Keď sa vaše dieťa stravuje mimo domu katastroficky, možno je čas na zmenu doma.

1. Zjedia to, čo nakúpite

Ak vašu chladničku a špajzu zásobíte nezdravými jedlami, raz ich niekto istotne zje. A pokiaľ to nebudete práve vy – čo tiež nie je najideálnejší scenár – budú to vaše deti. Uvedomte si túto skutočnosť už medzi regálmi v obchode a radšej siahnite po alternatívach s menším množstvom tuku, kalórií či soli. Čipsy, mliečne čokolády aj sladené nápoje obíďte veľkým oblúkom. Deti si k nim zrejme nájdu cestu tak či onak, ale ak vám záleží na ich zdraví, doma ich v tom nepodporujte.

2. Poďte si jedlo užívať

Takýto odkaz nesie aj stále populárnejšie hnutie „slow food“, v doslovnom preklade „pomalé jedlo“. Jeho členovia sa snažia ľudí motivovať v tom, aby si jedlo pomaly pripravovali a potom aj vychutnávali. Takisto ako dospelí, aj deti vedia lepšie odhadnúť, či sú už sýte, keď potravu dobre prežujú a vychutnajú si ju v pokoji. Skôr než svojim ratolestiam ponúknete dupľu, počkajte aspoň 15 minút. Potom sa ukáže, či skutočne potrebujú na tanier pridať.

3. Jedzte ako rodina

Doba je rýchla a v stravovaní vedú rýchle občerstvenia. Nemajte výčitky, je normálne, že sa vám nechce vždy variť trojchodové menu. A na záver ešte upiecť aj koláč. Pokojne sem-tam choďte do rýchlych občerstvení, ale hľadajte vždy tie zdravšie alternatívy (čerstvo pripravené a s domácimi surovinami). A hlavne – jedzte spolu ako jedna rodina! V mysli detí tak vytvoríte s jedením príjemné asociácie. Počas spoločného stolovania sa tiež vyhýbajte hádkam. Tradičný nedeľný obed by si deti mohli začať spájať so stresom a chceli by od stola čím skôr odísť. Bez dojedenia.

4. Nakupujte spoločne

Prečo by nemohli aj deti vidieť, podľa čoho sa pri nákupoch rozhodujete? V supermarkete tiež dobre odpozorujete, k čomu vaše dieťa inklinuje. Siaha skôr po sladkostiach alebo banánoch? Ak je to prvý prípad, je načase zmeniť jeho stravovacie návyky. Detstvo bez sladkostí je pre niekoho nemysliteľné. A určite nie je ani úplne nevyhnutné deťom sladké striktne odopierať. Všetkého ale s mierou. Prečo nevyužiť, že v dnešnej dobe existujú aj oveľa zdravšie náhrady za rafinovaný cukor.

5. Neodmeňujte/netrestajte jedlom

Túto vetu by ste určite nepočuli od kynológa. U detí je to ale presne naopak. Neodmeňujte ani netrestajte ich jedlom, veď neprechádzajú žiadnym výcvikom. Potraviny sú na to, aby vás zasýtili a udržali nažive. Klasickým príkladom nesprávneho prístupu je, keď poviete: „Ak doješ zeleninu, dostaneš koláč.“ Dieťaťu vyšlete signál o tom, že zelenina je niečo, čo mu nechutí a je to zlé, a sladkosť je zas čosi dobré. Týmto spôsobom v ňom môžete neúmyselne vybudovať odpor k zelenine a závislosť od sladkého.

6. Preverte si jedáleň

Je skutočne ťažké ustrážiť stravovanie dieťaťa mimo vašej domácnosti. V školských bufetoch naň číhajú rôzne dobroty, ktoré im doma povolíte len zriedkavo. V škole im ich ale, paradoxne, doslova tlačia pod nos. Aj tu však môžete spraviť aspoň zdravé minimum. Preverte si školskú jedáleň a zistite, aké jedlá deťom servírujú. Buďte iniciatívny rodič. Pokiaľ máte voči jedlu nejaké výhrady, nebojte sa ozvať priamo riaditeľovi školy alebo vedúcej jedálne. Šanca na zmenu existuje vždy. Ak to nezaberie, aspoň dieťaťu dôkladne vysvetlite, po ktorých jedlách má siahať a prečo. Oplatiť sa vám môže aj tento jednoduchý krok.

