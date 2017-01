VIDEO: Toto bábo prišlo na svet 2 x! Raritná operácia mu zachránila život

Margaret prišla na bežnú kontrolu v 16. týždni tehotenstva. Cítila sa výborne, ultrazvuk napriek tomu ukázal, že niečo nie je v poriadku. Odporučili jej potrat.

Lekári museli budúcim rodičom zdeliť zdrvujúcu správu. Dieťatko má nádor. Nebola to prvá rana osudom skúšanej ženy. Margaret pôvodne čakala dvojičky, no jedno z nich neprežilo. Tentokrát jej ešte nenarodené dievčatko postihol nezriedkavý nádor, takzvaný sakrokokcygeálneho teratóm (SCT). Tehotenstvo zo začiatku nekomplikuje, a matka si tak nevšimne nijaké zmeny. Znamená však značné ohrozenie života.

O čo ide?

Výskyt teratómov je najčastejší u novorodencov a v kojeneckom veku, častejšie u dievčat. Sakrokokcygeálny druh teratómu je zriedkavý. Postihne jedno z 35-tisíc detí. Tento tumor je tvorený rôznymi tkanivami. Vyvíjajú sa z pozostalých kúskov embryonálneho tkaniva. V jeho vnútri možno objaviť vyvinuté orgány, vlasy, zuby či kosti. Tvoria ho teda rôzne "časti tela", a to na miestach, kam nepatria.

Nádor plodu vyrastal z kostrče. Foto: Facebook/ Margaret Hawkins Boemer

Prenatálny SCT môže rásť vo vnútri tela plodu alebo naopak navonok. Zvyčajne sú takéto teratómy malých rozmerov a môžu byť vyňaté po narodení, no priebeh tehotenstva komplikuje nedostatočný prietok krvi, o ktorú plod nádor oberá. Následkom je nadmerná produkcia plodovej vody a zadržiavanie tekutín vedúce k zlyhaniu srdca. Tento stav sa môže rozvíjať a skončiť pre plod tragicky. Je veľmi zložité úplne odstrániť tento druh nádoru. Podľa odbornej literatúry totiž často nemá puzdro a zákrok komplikujú jeho široké okraje. Stáva sa, že rozmermi prerastie plod. A to bol žiaľ prípad aj hrdinky tohto príbehu.

Rozhodla sa bojovať

Zúfalej mamičke lekári odporučili prerušenie tehotenstva. To si Margaret nepripustila a rozhodla sa obrátiť na špecialistov v nemocnici v Texase. Malej Lynlee, sa teratóm vyvinul z kostrče. "Nemala veľké šance na prežitie. V 23. týždni už nádor zatláčal na srdce, čo by čoskoro spôsobilo jeho zlyhanie. Pre nás to bolo jednoduché rozhodnutie. Chceli sme jej dať šancu na život," uviedol doktor Darrell Cass, riaditeľ a chirurg prenatálneho centra v Texaskej detskej nemocnici.

Vrátili ju do maternice

Samotný zákrok trval okolo piatich hodín, pričom veľkú väčšinu času im zabralo otvorenie maternice tak, aby narušením membrán neohrozili život matky. Z dôvodu veľkých rozmerov nádoru bol navyše potrebný veľký rez. Plod bol mimo nej dvadsať minút.

Tímu chirurgov sa podarilo odstrániť prevažnú časť nádoru a následne vrátili Lynlee späť do maternice. "Keď bol plod na vzduchu, bolo to mimoriadne dramatické a tiež zázračné dokázať otvoriť maternicu a zabezpečiť všetko tak, aby opäť plnila svoju úlohu " povedal profesor Cass.

Tehotenstvo si odtrpela

Margaret musela zvyšok rizikového tehotenstva preležať. Napriek bolestiam vydržala celých dvanásť ďalších týždňov, pokým sa jej vytúžený poklad po druhý raz nenarodil. Lynlee prišla na svet cisárskym rezom. Ostávalo už len zbaviť jej telíčko zvyšných častí nádoru, do ktorých chirurgovia nemohli zasahovať. Podarilo sa!

Doktor Darrell Cass drží usmiatu a zdravú Lynlee. Foto: Facebook/ Margaret Hawkins Boemer

Pozrite sa na jej sestričky a šťastnú rodinku vo FOTOGALÉRII!

O dôvod viac na oslavy

Zdravá Lynlee už robí radosť svojim rodičom a rastie do krásy. "Bolo to veľmi ťažké, no stálo to za všetkú prežitú bolesť. To riziko by som podstúpila znova," dodala šťastná mamička Margaret. Lynlee Hope Boemer bude svoje narodeniny oslavovať dvakrát do roka.

Sledujte operáciu: Dvojnásobný zrod nového života

Sledujte aj: Zázračné objatie matky oživilo dieťatko po dvoch hodinách bez dychu!