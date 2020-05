Akú farbu očí zdedí vaše dieťa? Rozhodujúce slovo majú aj starí rodičia

Hnedá sa považuje za dominantnú. Neznamená to však, že tmavookým rodičom sa nemôže narodiť modroočko.

Prví ľudia moderného typu žili v Afrike. Mali tmavú pleť aj oči. Keď sa však ľudské populácie začali presúvať do severnejších oblastí, ich organizmus sa prispôsobil novým klimatickým podmienkam. Aby boli schopní vytvárať vitamín D, začali strácať pigment, ktorý sa v koži tvorí pôsobením slnečného žiarenia. Stratou pigmentu sa svetlo lepšie dostane do pokožky. Tento proces sa postupne zakódoval do ľudského genómu a dnes majú typickí Severania bledú kožu a modré oči.

Nikdy nepodceňujte tieto príznaky! Dieťaťu pri nich ide o život

Istota až v troch rokoch

Väčšina detí v našich zemepisných šírkach sa rodí s modrými očami. K pigmentácii dochádza postupne, zväčša do šiesteho mesiaca veku. Najväčšie zmeny čakajte počas prvého roka, ale skutočná farba sa definitívne ukáže až okolo tretích narodenín. Množstvo pigmentu a jeho rozloženie je dané geneticky. Akú farbu očí bude mať vaše dieťa závisí od genetickej výbavy vás a vášho partnera.

Neplatí pravidlo, že ak má jeden z rodičov modré oči a druhý hnedé, dieťa bude mať automaticky zelené. Všeobecne sa hnedá farba považuje za dominantnú ale v skutočnosti to až také jednoznačné nie je. Hnedookému páru sa pokojne môže narodiť modroočko. Všeobecne sa dá predpokladať, že modrookí rodičia budú mať potomokov s modrými dúhovkami, tmavookí sú však komplikovanejší a môžu mať dieťa s očami všetkých farieb. Dokonca aj modrými, zelenými či šedými. Platí to najmä vtedy, ak svetlé oči mali starí alebo prastarí rodičia.

Čítajte: Oči vás prezradia: TÝCHTO 7 vecí napovie či ste úprimní alebo klamete

Každé oko iné

Existujú však prípady, keď má dieťa každé oko inej farby. Je to spôsobené nerovnomerným rozdelením pigmentu v jednom a v druhom oku. Nijako to však neovplyvňuje funkčnosť oka a niektorým ľuďom to dokonca pridáva na atraktivite. Dvojfarebné oči má napríklad anglická herečka Jane Seymourová.

Farba očí je daná viacerými génmi, ktoré kódujú hnedú, zelenú a modrú farbu očí. Každý gén má dve alely, teda dedičný základ znaku. Každá alela pochádza od jedného rodiča a zabezpečuje rôznorodosť a odtiene vo farbe očí. Ďalším dôležitým faktorom je prítomnosť tzv. SNP (Single nucleotid polymorphism). Sú to malé mutácie génov, ktoré vznikli počas vývoja ľudstva a zvyšujú rôznorodosť populácie. Prítomnosť SNP v géne kódujúcom farbu očí môže podmieniť vznik odtieňa vo farbe ako napríklad farba lieskových orieškov, medu a podobne.