Budujete imunitu dieťaťa na plavárni? Na toto si dajte pozor!

Plávanie detí sa teší veľkej popularite. A niet sa čomu čudovať, veď pobyt vo vode je pre dieťa prirodzený. Po deviatich mesiacoch v plodovej vode sa v bazéne bude cítiť ako doma. Je však situácia, ktorú mamy podceňujú najčastejšie. Viete ktorá to je?

V žiadnom prípade nechoďte do vody s dieťaťom, ktoré nie je stopercentne zdravé.Autor: Shutterstock.com

Pravidelný pobyt vo vode podporuje imunitný systém aj psychomotorický vývoj detí. Deťom sa zlepšia pohybové schopnosti a budu otužilejšie. Pobyt vo vode navyše pomáha prekonať ťažkosti s jedením, najmä s bolesťami bruškami a kakaním. Deti, ktoré pravidelne plávajú , aj lepšie spia. Hoci má plávanie s bábätkom nesporne veľa výhod, musíte byť veľmi opatrní.

So soplíkmi do bazéna

Polročné dieťatká ešte nemajú termoreguláciu vyvinutú perfektne a ľahko prechladnú. A v žiadnom prípade nechoďte do vody s dieťaťom, ktoré nie je stopercentne zdravé. Zdravotný stav totiž môžu skomplikovať aj obyčajné soplíky. „S plávaním určite počkajte, kým soplíky neustanú. Keď sa dieťaťu tvorí hlien, pravdepodobne sliznicu niečo dráždi a tá je náchylnejšia na prichytenie nových bacilov, s ktorými sa v bazéne môže dieťa stretnúť,“ vysvetľuje MUDr. Iveta Kostelníková z novorodeneckého oddelenia v nemocnici Košice-Šaca

Pripojíte ju na vysávač

„Základom úspešnej liečby je dôkladné vyčistenie nosa. Preplachujte jej ho fyziologickým roztokom a odsávajte. Soplíky, ak sa správne neliečia, môžu vyústiť do zápalu zvukovodu, v horšom prípade aj do zápalu stredného ucha. Dbajte, aby dieťatko dostatočne pilo, a môžete mu dať aj vitamín C,“ radí pediatrička Kostelníková. Kvalitná odsávačka soplíkov je základ! Na výber máte rôzne druhy, a nemusíte sa obávať ani prístrojov, ktoré sa napoja na vysávač. Jeho výraznej sacej sily sa nemusíte báť, ale pamätajte, že túto odsávačku nezavádzate do nosných dierok, iba ju k nim priložíte. Aj napriek tomu, že nemá hadičku, výborne saje hlieny a nespôsobuje ani drobné poranenia nosovej sliznice.

Odsávačka s trubičkou

V prípade, že je dieťa zahlienené až v nosohltane, siahnite po odsávačke s trubičkou, ktorá dosiahne až tam. Predídete tak obávaným boľavým uškám. Zavádzajte ju však veľmi opatrne a nech vám pritom radšej niekto asistuje. Noštek bábätku odsávajte najmä pred kŕmením a po vyčistení mu doň nakvapkajte nosné kvapky. Pozor, používajte len prípravky určené pre maličké deti. Keď sú olejové, navlhčenou vatovou tyčinkou noštek iba vytrite.