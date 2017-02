Búrajme tabu a hovorme deťom pravdu! Rakovina je liečiteľná

Ťažká choroba otrasie životom celej rodiny a najmenším ukrojí kus z detstva, ktoré má byť naplnené radosťou. Po tejto ceste by nemali ísť samé a o všetkom by mali vedieť pravdu.

Medzinárodný deň detí s rakovinou vznikol s cieľom zvýšiť informovanosť o tomto zákernom ochorení, ktoré sa žiaľ nevyhýba ani deťom. Prichádzajú do styku s náročnými situáciami, s bolesťou, strachom, sú dlhodobo izolované od svojich priateľov a rodiny. Prístup k medicínskej i psychosociálnej starostlivosti pre všetky deti na celom svete by sa mal zlepšiť, a to je hlavnou snahou vznikajúcich organizácií s medzinárodnou spoluprácou s odborníkmi. Skorá diagnostika a cenovo dostupné kvalitné lieky sú dôležitými aspektmi k predchádzaniu úmrtia detí na rakovinu.

Zatajovanie im nepomôže, naopak

Povedomie o živote s rakovinou je treba zvýšiť. Snažia sa o to i odborníci z detskej nemocnice na bratislavských Kramároch a rodičovské združenie Deťom s rakovinou, ktoré rodinám pomáha. „Rodičia sa často boja povedať deťom o rakovine pravdu. Treba to však zmeniť. Ak im nezatajujeme súvislosti, majú v nás väčšiu istotu," poukázala hovorkyňa nemocnice, Dana Kamenická. Ročne ochorie na Slovensku na onkologické diagnózy asi 150 detí. Šanca na uzdravenie je podľa lekárov vysoká.

Čítajte: Rodičia, nie ste v tom sami!

Takzvaný "Týždeň deťom s rakovinou" (13. - 17.2.) má malým onkopacientom i rodičom odtabuizovať rozhovory o tomto ochorení, uviedla Kamenická. Lekári i rodičovské združenie chcú vnímanie tejto témy meniť aj prostredníctvom série podujatí v nemocnici aj na verejnosti. Nad projektom prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska. Ide o druhý ročník.

Viac času doma

Počas týchto dní prídu deti do nemocnice navštíviť umelci, klauni, herci, športovci i vyliečené deti. Malých pacientov čaká najbližšie dni stretnutie so športovcami Matejom Tóthom, Tomim Kidom Kovácsom či Róbertom Ďurkovičom. Navštíviť ich prídu herci Dano Dangl, Juraj Kemka a Robo Jakab.

V stredu (15.2.) v detskej nemocnici slávnostne otvoria dennú kliniku pre podávanie cytostatík. Určená bude pre malých onkopacientov, ktorí nemusia byť tak často hospitalizovaní. V súčasnosti ležia na lôžkach aj deti pre rôzne jednodňové zákroky. Otvorením novej kliniky budú môcť podstúpiť zákrok a o pár hodín ísť domov.

Viac: Menej času v nemocinici. Deti s rakovinou čaká príjemnejšia liečba

Detská nemocnica na bratislavských Kramároch plánuje deťom s rakovinou liečbu naďalej uľahčovať, konkrétne opatrenia chce zavádzať postupne. „Chceme dosiahnuť, aby sa čo najviac pacientov liečilo doma, ak to ich zdravotný stav dovolí," dodala Kamenická.

Rakovina