Čaká vaše dieťa očkovanie? 8 spôsobov, aby pichanie menej bolelo

Kto by mal rád vakcíny! No ako spraviť pre zdravie dieťaťa všetko tak, aby v ňom ihla nezanechala traumu? Máme riešenie.

Máte skúsenosť, že čím je dieťa staršie, tým sa k lekárovi bojí ísť stále viac? Do veku 13 rokov rokov ho čaká prinajmenšom 10 vakcín, a to sú len povinné. Ak nechcete, aby každý jeden vpich vyvolal zbytočný strach, snažte sa mu očkovanie čo najviac spríjemniť. Zdá sa vám to nemožné? Bolesť sa dá naozaj zmierniť, ak použijete pár šikovných trikov.

1. Nechtom

Hoci vás zvádza dieťaťu celú tortúru , ktorá ho čaká, radšej zatajiť, verte, že lepšie je ho pripraviť vopred. Bolesť často znásobí práve náhly strach, stres a pocit ohrozenia. Ešte doma dieťatku podrobne vysvetlite, čo sa s ním bude diať. Ako imitáciu ihly použite vlastný necht, ktorým dieťatko naoko pichnete na predpokladané miesto očkovania. Dieťa si tak lepšie predstaví ako aj ako dlho bude ihla bolieť. Uvidíte, že v ambulancii bude pokojnejšie.

2. Kašeľ

Ešte ste to neskúsili? Na tento osvedčený spôsob zmiernenia bolesti si posvietila aj štúdia. Dve skupiny štvor- až päťročných a jednásť- až dvanásťročných detí reagovali na bolesť miernejšie, ak zakašľali pred injekciou a počas jej aplikovania. Tento trik môžete skúsiť u starších detí, ktoré pokynu zakašľať rozumejú.

3. Odvedenie pozornosti

...radíme iba pri menších deťoch. Dieťa od troch alebo štyroch rokov by malo ísť do ambulancie vedomé si toho, čo ho čaká. Je vnímavejšie ako bábätko, ak sestrička vyberie ihlu ihneď zistí, čo ho čaká a žiadne odvedenie pozornosti nepomôže. U najmenších drobcov však hračka alebo rozprávka v smartfóne môže byť dobrý spôsob ako zmierniť stres.

4. Sladkosť

Podľa štúdie sledované detí od narodenia do jedného roka reagovali na očkovanie plačom menej, ak vypili sladký roztok, narozdiel od detí, ktoré nevypili nič alebo len vodu. Namiesto sladkého roztoku môžete použiť aj džús, čajík či zdravú sladkosť. Už len možno to samotné bude pre dieťa príjemnejšou motiváciou očkovanie ustáť.

5. Dojčenie

Podľa niektorých skúseností mamičiek materské mlieko pôsobí ako prirodzené anestetikum. Ak sa napríklad buchne a vzápätí ho nadojčíte, môže bolesť znášať lepšie. To isté môže platiť aj pri očkovaní, navyše vo vašom náručí sa bude cítiť bezpečnejšie.

STOPKA očkovaniu injekcaimi? Ihiel sa zbavíme vďaka baktérii

6. Anestetikum

K dispozícii sú aj klinicky odskúšané spôsoby, ktoré bolesť utlmia lokálne. Popýtajte sa v lekárni prípadne u lekára na znecitlivujúci krém. Miesto vpichu ním potrite v predstihu. Odporúča sa aspoň hodinu. Pozor dajte na hlavne na to, aby bol prípravok vhodný pre dieťa v príslušnom veku.

7. Octanová masť

Očkovanie môže bolieť nielen pred, ale aj po pichaní. Reakcia opuchom či horúčkou sa pri niektorých vakcínach môže objaviť aj o niekoľko dní, väčšinou však do 24 až 48 hodín. Príznaky vymiznú aj bez zásahu, no nepríjemný pocit zmierni osvedčený obklad s octanovou masťou na boľavé miesto.

8. Pokoj

Nezabudnite, že dieťa po očkovaní je malý pacient. Aspoň tri dni by mal dodržiavať pokojový režim. Nemalo by cvičiť, ani sa inak namáhať. Pokoj prospeje telu pri vytváraní si imunity aj pri zvládaní bolesti.

Kedy k lekárovi?

Po každom očkovaní by ste mali dieťa pozornejšie sledovať pre možné komplikácie. Sú veľmi zriedkavé, no ak sú, okamžite patria do rúk pediatra. Zvýšená teplota, bolesť, hlavy, nechutenstvo, vracanie, hnačka alebo zápcha sa radia k ľahkým reakciám, tiež zdurenie lokálnych uzlín či výsyp. No napríklad vysoká horúčka, ktorá neprechádza, alebo akékoľvek reakcie, ktoré nie sú uvedené v príbalovom letáku a nezdajú sa vám, sú dôvod na konzultáciu s detským lekárom.

