Chcete prihlásiť dieťa na šport? Na toto by ste mali myslieť pri výbere

Vďaka niektorým radám môžete predísť tomu, že vaše dieťa v športe nezotrvá, alebo sa pri ňom zraní.

Koľko dostávajú športovci za reklamu? TOP 10 tých, ktorí nemusia pohnuť prstom do konca života!

Pravidelný pohyb prospieva detským kostiam, svalom aj kĺbom. V spojení so zdravou stravou chráni dieťa pred vznikom nadváhy a obezity, je tiež účinnou prevenciou proti vysokému krvnému tlaku v dospelosti. Každý kto sa v živote venoval športu vrcholovo či rekreačne vie, že človeka môže naučiť sebadisciplíne, základom hygieny aj kolektívnemu duchu. Čo bude v dospelosti prínosom.

Buďte vzorom

Ak ste sa rozhodli, že vaše dieťa bude športovať, môžete sa stretnúť s prvou prekážkou – neinklinuje k žiadnej fyzickej aktivite. V tom prípade treba zistiť, prečo je to tak. Spýtajte sa sami seba, či ste v tomto smere dobrým vzorom? Ak nešportujete, je takmer isté, že nebude ani vaše dieťa. Samozrejme, výnimkou sú vážne zdravotné problémy. Berte to teda ako motiváciu začať sa hýbať a do svojho predsavzatia zapojte aj deti.

Na snehu spálite raz-dva. Pri týchto zimných športoch je chudnutie zábava

Motivácia je základ

Podstatné je, aby ste dieťa pozitívne motivovali. Existujú prípady, keď rodičia nútia svoje deti robiť šport (aj iné aktivity), ktorý ich nebaví, a potom ich automaticky obvinia z lenivosti a nezáujem im vyčítajú. V prvom rade by ste mali zistiť, aký šport je dieťaťu blízky a na čo má nadanie. Ak modeluje zvieratká z plastelíny, nový Djokovič z neho možno nebude, ale pozitívny vzťah k tenisu si stále môže vybudovať. Napríklad tým, že ho vezmete na zápas alebo exhibíciu.

Netlačte na pílu

Dieťaťu vysvetlite, že šport má veľa výhod, okrem iného pri ňom získa nových kamarátov a zabaví sa. Ak ste ho zapísali na športový krúžok, prvú hodinu absolvujte v požičanom výstroji a dohodnite sa s trénerom, že bude testovacia. Dieťa vďaka tomu nebude mať pocit, že nemá možnosť voľby a tlačíte naň. Pokiaľ ho vybraný šport nezaujme, zvoľte iné záujmové krúžky. Majte na pamäti, že nie každý šport je vhodný pre vek vášho dieťaťa.

VIDEO: Cvičte s vášňou! Tieto fitness trendy vás konečne neomrzia

Vek 2-5 rokov

Dieťa si osvojuje základné športové pohyby, na kolektívne a náročnejšie športy je napriek tomu príliš malé. Vhodné športy pre tento vek sú:

pomalý beh pod dozorom,

rýchlejšia chôdza,

hádzanie a chytanie lopty,

plávanie pod dozorom.

Vek 6-9 rokov

Čím sú deti staršie, tým viac sa zlepšuje ich koordinácia a sila. Loptu hodia ďalej, pozornosť udržia dlhšie. Vhodné športy pre tento vek sú:

beh,

futbal,

gymnastika,

plávanie,

tenis,

karate a podobne.

Emotívne VIDEO: Fitnesska s cystickou fibrózou vám ukáže lásku k životu

Vek 10-12 rokov

V tomto vekovom rozpätí už dieťa dokáže pochopiť aj zložitejšie pravidlá kolektívnych športov. Je pripravené začať so športmi, ktoré si vyžarujú komplexné využitie schopností, napríklad futbal, hokej či volejbal. Rast a hormonálne zmeny v čase puberty však môžu čiastočne ovplyvniť výkony, koordináciu i rovnováhu.

Pozor na kontakt

Skôr než prihlásite svoju ratolesť na kontaktný šport, mali by ste brať do úvahy jeho vek, vyspelosť aj fyzickú zdatnosť. Pri kontaktných športoch sa často zrania aj dospelí. V kolektívnych športoch je častá aj súťaživosť a agresivita, ktorú neprijme každé dieťa. Medzi chlapcami v puberte vznikajú konflikty s rizikom zranenia. Ak máte pochybnosti o zdravotnom stave dieťaťa, neváhajte a vyhľadajte odborníka. Poraďte sa o type športu s ním, na základe skúseností vám pomôže vybrať najvhodnejší.

Obezita