Chodí k vám bubák? 7 dôvodov, prečo vášmu dieťaťu vymyslený kamarát neublíži

Nasťahovalo sa k vám strašidlo? Pre dieťa je užitočnejšie, ako si myslíte.

Rozpráva sa vaše dieťa s kýmsi v miestnosti, no nikoho nevidíte? Napomínate ho pre rozhádzané hračky, no ono zanovito tvrdí, že to spravil niekto iný? Alebo sa vám stalo čosi podobné ako Lujze? "Vzadu v aute som mala tri deti, šli sme na detskú oslavu. Vychádzala som z garáže, keď zrazu môj štvorročný Oliver zreval z plných pľúc Stop! Srdce som mala v krku, krvi by sa vo mne nedorezalo. Obzerala som sa, čo som prešla, keď v tom mi Oli povedal, že to bol Leo," hovorí mama dvojičiek. No žiadneho Lea nepoznala. Až kým jej Oli nevysvetlil, že je to spoločný kamarát jeho a rovnako starého brata Samka.

Čítajte aj! Odhalenie vedcov: Už dvojročné batoľa rozozná, ak hovoríte klamstvá!

V skrini je dinosaurus

Až vtedy Lujze došli tie výhovorky na pofŕkané dlaždičky v kúpeľni, rozmrvenú čokoládu v posteli a rozbitý starožitný obraz. Chlapci to vždy zvaľovali na Lea, no neverila im. Netušila, že je to ich vymyslený priateľ. A že pre malé deti je vymyslený kamarát takmer skutočný! Podľa odhadov ho má polovica až dve tretiny detí. Najčastejšie sa objavia medzi druhým a piatym rokom, no podľa Marjorie Taylorovej a jej tímu z Univerzity v Oregone sa s ním stále hrá až 37 percent sedemročných školákov. Môže mať podobu človeka, zvieratka, príšery, môže byť jeden no i skupina. Kým chlapci si vymyslia skôr chlapčenskú postavu, dievčatká sa zabavia s bytosťou oboch pohlaví. Ak o nich pred vami nehovoria, alebo ich nespomínajú, má to jediný dôvod. Neveríte im!

Prečo si kamarátov vymýšľajú?

Otázka je, prečo prichádza? Čo si ním dieťa kompenzuje? Je snáď skrytý autista, ktorého treba vziať k lekárovi? Upokojíme vás. Je to úplne normálny výplod bohatej detskej fantázie. Medzi predstavami a realitou dieťa nemá hrubú deliacu čiaru, jedno mu splýva s druhým. Psychológovia vysvetľujú, že vymyslený kamarát, ktorý je vždy po ruke, nikdy neodvráva a vždy na seba vezme vinu za neplechu, tak pomáha dieťaťu zvládať bežné frustrácie, nudu alebo odchod člena z domácnosti. "Niekedy si rodičia najmä starších detí myslia, že ak majú vymyslených kamarátov, znamená to, že s nimi nie je niečo v poriadku, sú príliš plaché a nemajú ozajstných kamarátov. No v skutočnosti mať imaginárneho priateľa je normálne," ubezpečuje psychologička Taylorová, ktorú cituje stránka Americkej psychologickej asociácie.

Vedia, že nie sú skutoční!

Vo výskume doktorky Taylorovej vyplynulo aj jedno zvláštne zistenie. Podľa jej dát až 77% detí na otázku, či si uvedomujú, že ich kamaráti neexistujú, odpovedali áno. A čo je ešte fascinujúcejšie, imaginárny kamarát sa často nestratí ani v čase dospievania! Podľa jednej štúdie denníčkov dospievajúcich aj sociálne zdatní a kreatívni študenti, ktorí nadväzovali úplne normálne vzťahy so svojimi rovesníkmi, mali vymyslených priateľov. Napokon, aj mnoho fiktívnych charakterov spisovateľov vychádza práve z týchto predstáv.

7 dôvodov pre fiktívneho priateľa

1. dieťa si ním rozvíja fantáziu

2. bojuje s nudou

3. ujasňuje si sociálne vzťahy s blízkymi

4. prehráva a nacvičuje si sociálne roly

5. odbúrava stres

6. pomáha mu vyrovnať sa so sklamaním zo skutočných priateľstiev

7. kompenzuje stratu pri odchode člena rodiny

Hrajte ich hru

Či sa vám už takáto záľuba dieťaťa páči alebo nie, neostáva vám nič iné, ako ju rešpektovať. Ak by ste mu ho chceli vyhovoriť, riskujte citovú traumu alebo dokonca blok. Uvedomte si, že vymyslený kamarát existuje pre oprávnenú potrebu dieťatka. A skúste sa na to pozrieť z iného hľadiska. Fiktívny priateľ vám môže pomôcť pochopiť to, čo vám dieťa samo od seba nepovie. Započúvajte sa niekedy do ich tajných rozhovorov a uvidíte, čo všetko sa dozviete. Stanovte však hranice. Ak vás neviditeľný kamoš začína terorizovať, treba naňho často čakať, upratovať po ňom a vyhovovať jeho vrtochom, nemusíte! Radšej využite kamaráta na výchovné účely, dohovorte mu ako skutočnému. Túto malú hru kvôli dieťaťu zvládnete, nie?

Skúste to takto: Výchova s rešpektom a láskou. Týchto 10 viet svojmu dieťaťu nikdy nehovorte