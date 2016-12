Ciká váš veľkáč často do pyžamka? Enurézu treba začať liečiť

Mokrá postieľka je pre malé deti typická. Stačí trpezlivosť a dieťa zväčša skôr či neskôr ostane suché aj v noci. Problém je, keď má už päť, šesť rokov.

Mirkin štvorročný synček si každú noc „cvrkne“ do pyžamka. Mama je už z toho nervózna, lebo ho chce dať do škôlky. „So staršou dcérkou som nemala problém, tá už ako dvaapolročná bez problémov cikala do nočníka a v noci bola suchá. Ale malý nie a nie sa to naučiť.“

Kedy k doktorovi?

Mirka rozmýšľa, či by nemala navštíviť lekára. Odborníci považujú nočné pomočovanie do troch, štyroch rokov dieťaťa za normálny stav. V niektorých krajinách, napríklad v Škandinávii, sa toleruje aj vyšší vek. Enuréze sa však rozhodne treba venovať u detí, ktoré majú viac ako päť, šesť rokov. Pomočovanie totiž môže nepriaznivo narušiť ich psychický vývoj. Stupeň pomočenia býva rôzny – od ľahko vlhkej spodnej bielizne až do úplne mokrej postieľky, niekedy aj niekoľkokrát za noc.

Mirka by so synčekom mala navštíviť pediatra, ktorý ho v prípade potreby pošle k detskému urológovi či nefrológovi. Špecialista zistí, čo sa za mokrou postieľkou skrýva. Môžu to byť psychické problémy či stres, vrodená príčina, neskoršie dozrievanie nervového systému, ktorý kontroluje a riadi močový systém, znížená kapacita močového mechúra alebo zmenené vylučovanie antidiuretického hormónu. Odborník musí v každom prípade odlíšiť enurézu od inkontinencie, teda od nechceného úniku moča aj cez deň, nielen v noci.

Kalendár, režim, alarm

Základom liečby je kalendár, upravený príjem tekutín a pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra cez deň. Vyžaduje si to trpezlivosť nielen od dieťaťa, ale aj od rodičov. Tresty nemajú zmysel, dôležitá je pozitívna motivácia. Niektorí odborníci si myslia, že dieťa treba v noci budiť a nútiť ho ísť na toaletu. Ak sa rozhodnete pre taký postup, dieťa musí byť úplne bdelé a musí si uvedomovať, že ciká do záchodovej misy a nie do postele.

Ak lekár vyšetrením zistí, že dieťa má nedostatok antidiuretického hormónu, ktorý obmedzuje nočnú produkciu moča, môže mu predpísať liek, ktorý moč zahusťuje. Dobrou pomôckou je alarm, jednoduché zariadenie, ktoré signalizuje únik moča do bielizne alebo do lôžka. Má za úlohu malého spáča prebudiť a vypestovať v ňom podmienený reflex – plný mechúr znamená ísť na toaletu.