Lenivosť v puberte vám organizmus môže spočítať. Už v dvadsaťpäťke, varuje lekárka

Dievčatá prestanú športovať skôr ako chlapci, za všetkým sú hormóny. Začnú sa však hrbiť, čo im zbytočne pridáva kilá. Prečo by mal váš tínedžer športovať?

Pohyb je malým deťom prirodzený, behajú po byte, záhrade alebo po ihrisku. Hýbu sa s nimi rodičia aj učitelia. Obdobie prechodu zo základnej školy na strednú sa však spája s výraznými hormonálnymi zmenami a tínedžeri začnú vymýšľať. Mnohí sa prestanú hýbať aj na telocviku v škole. „Dievčatá zlenivejú väčšmi než chlapci, lebo u nich je hormonálna kríza intenzívnejšia,“ vysvetľuje telovýchovná lekárka MUDr. Alena Urvayová. „Niektoré začnú priberať, iné prudko narastú. Koho doma k pohybu nemotivujú a má sklony k priberaniu, ten má problém. Telesná výchova je len dva-, trikrát do týždňa, čo je minimálna dávka pohybu a aj tú mnohí vynechávajú.“

Hýbte sa, zvládnete stres

Stačí si hmotnosť udržať správne zvoleným jedálnym lístkom? Nie v puberte! Pohyb medzi pätnástym až dvadsiatym piatym rokom je veľmi dôležitý pre zdravý vývoj organizmu. Spevňuje nielen svalstvo, ale zlepšuje aj funkciu srdcovo-cievnej a oporno-pohybovej sústavy. Zjednodušene, pubertiaci sa vďaka pohybu spevnia a vytiahnu.

Bolí vás chrbát? Pozrite sa, čo nosíte v taške a cez ktoré plece ju máte prehodenú

„Jednotlivé orgány pripravíte pravidelným športovaním na stresové situácie,“ pridáva pozitívum odborníčka. „Je jedno, či stres zažívate pri fyzickej alebo psychickej aktivite, organizmus je pripravený na pravidelný pohyb pri vyššej pulzovej frekvencii.“ Tínedžer ľahšie zvládne písomky. Bude mu to aj lepšie myslieť. Behanie, futbal alebo bicykel celé telo okysličia, čo sa prejaví aj na činnosti mozgu.

Vystrite chrbát a budete štíhlejší

Aj mladé telo bez pohybu ochabne a chrbtica sa stane vešiakom na starosti. Pubertiak nebude vládať dobehnúť na autobus, v škole nevybehne na tretie poschodie bez zadýchania a neodnesie väčšie bremeno. Ako záťaž bude vnímať i bežné domáce práce. Dospievajúcim dievčatám opticky pridáva kilá už to, že nesprávne držia telo. Vďaka vystretému chrbtu sa vypne hruď a aj pás bude vyzerať štíhlejšie. „Telo najprv rastie, a keď svalstvo nie je dostatočne pevné, začnú sa diať zmeny. Prirodzene uprednostňujete pravú alebo ľavú stranu, vzniká asymetria, ktorá sa skončí skoliózou, ak sa nevykompenzuje cvičením,“ varuje doktorka Urvayová. Pre niekoho je to síce dôvod na oslobodenie od telesnej výchovy, ale nie je to najlepší nápad.

Trápia vás svalové kŕče? Banán pred tréningom vás nezachráni

Telo vám lenivosť spočíta

Aj skolióza potrebuje pohyb, život do svalov, ktoré chrbticu podržia. Každé rozumné zaťaženie prinesie organizmu osoh. Platí to i v prípade alergií. „Mnohí mladí alergici nevedia dýchať. Majú prirodzene zúžené dýchacie cesty, ale to ešte neznamená, že sa nemôžu nadýchnuť do celých pľúc. No nedokážu to, lebo cieleným cvičením nemotivovali bránicu ani medzirebrové svaly na to, aby sa otvorili,“ vysvetľuje Alena Urvayová. Problémy sa zmenou dýchania určite nestratia, ale zjednodušia. Správne dýchanie otvorí zakríknutému dieťaťu cestu k pohybu. Zlepší si fyzickú kondíciu a ľahšie sa začlení do kolektívu. Väčšina tých, ktorí v tínedžerskom veku nešportujú a trpia obezitou, má v dvadsiatich piatich rokoch civilizačné ochorenia.

Obezita

Do fitka s rozumom

No opatrne, stačí, aby sa pubertiakovi vysmiali spolužiaci a hneď začne bezhlavo dvíhať činky či behať do úmoru. Kilogramy sa však nenazbierali za deň. Ani mladému telu neprospeje drastický úbytok. Náhle obmedzenie energetického príjmu môže znamenať aj málo živín pre telo, ktoré sa potrebuje vyvíjať. Tréning i zmenu jedálneho lístka tínedžera sa oplatí konzultovať s odborníkom.

Detská obezita nie je roztomilá, ale nebezpečná! Čo s tým môžete urobiť?

Na škodu nie sú ani záťažové testy a zdravotná prehliadka. V každom veku platí, že pri väčšej nadváhe alebo obezite treba zvoliť aktivity, ktoré odľahčujú kĺby a nadmerne nezaťažia srdce. „Najmä chlapci bývajú premotivovaní. Pekná muskulatúra je dobrá vec, ale určite by nemali jej rast v tínedžerskom veku podporovať výživovými doplnkami,“ objasňuje skúsená odborníčka. „Zdvíhanie ťažkých závaží môže poškodiť celý oporno-pohybový aparát, hlavne nosné kolená či bedrové kĺby.“ Ideálne sú ľahšie závažia a viac opakovaní. Posilňovať sa dá aj vlastnou hmotnosťou."