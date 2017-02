Ďalší zachránený život: V hniezde žilinskej nemocnice našli dievčatko

Každá žena, ktorá tajne porodí svoje dieťatko ho môže vložiť do Hniezda záchrany a vyhnúť sa tak krutému zločinu. Nik po nej nebude pátrať a dieťa má šancu prežiť šťastný život v adoptívnej rodine.

20 Hniezd záchrany na Slovensku zachránili už 57 detí do 6 týždňov. Autor: Facebook/ Hniezdo Záchrany

V žilinskom hniezde záchrany našli v pondelok podvečer (30. januára) novorodenca. Romanka vážila 3800 gramov a merala 50 centimetrov. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Viera Jurčiová. „Zdravotný stav novorodenca je dobrý. Urobili sme základné vyšetrenia a ďalšie ho čakajú," informoval lekár novorodeneckého oddelenia žilinskej fakultnej nemocnice Michal Jánoš.

Romanka je v poradí 8. bábätko, ktoré do hniezda záchrany v Žiline odložili. Naposledy to bolo 29. februára 2016. Žilinské hniezdo záchrany otvorili 15. decembra 2004. Prvé dieťa v ňom našli 3. septembra 2005. Matka sa po odloženého chlapčeka vrátila do nemocnice po troch dňoch.



Foto: Facebook/ Hniezdo Záchrany

Hniezda záchrany na Slovensku existujú už 13 rokov. Dali šancu na život už 57 deťom. V súčasnosti je zriadených plánovaných 20 verejných inkubátorov, kde žena, ktorá tajne porodí, môže novorodenca odložiť do maximálne šiestich týždňov od jeho narodenia.

Anonymná záchrana

„Žena, ktorá svoje tehotenstvo zúfalo tají pred celým okolím, odmieta ho a v strese nevidí východisko, sa v takej situácii môže uchýliť k tomu najhoršiemu – pripraví dieťa o život. Ak žena bude vedieť, že je tu šanca „utajiť“ svoju hanbu, zostať neodhalená, beztrestná a pritom nechať dieťa žiť, určite si radšej vyberie takéto riešenie,“ povedal spoluzakladateľ Šanca pre nechcených, MUDr. Vladimír Cupaník. Táto možnosť je bezplatná a bezpečná – po žene, pokiaľ sama neprejaví záujem, nebude nikto pátrať a dieťatko dostane šancu žiť, dokonca žiť plnohodnotne v adoptívnej rodine.



Zdroj: sancaoz.sk

Neriskujte, aj v nemocnici môže byť pôrod tajný

Ak chce žena porodiť tajne, môže jej byť poskytnutá zdravotná pomoc a starostlivosť v úplnej anonymite v ktorejkoľvek nemocnici na Slovensku. Stačí vyplniť žiadosť, ktorej údaje sú zapečatené. Jej identita nebude prezradená a dieťatko je určené na adopciu.