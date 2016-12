Hrbí sa ako paragraf? Aby skolióza nedoviedla vaše dieťa až na psychiatriu

Kontrolujte svojmu dieťaťu chrbticu. Zakrivená znižuje kapacitu pľúc, škodí srdcu a aj psychike.

Ak sa zakrivenie vyvíja hlavne do strany, ide o skoliózu. Zvýraznené zakrivenie v predozadnom smere označujú lekári ako zväčšenú kyfózu alebo lordózu. Kyfóza je typická pre hrudnú, lordóza pre driekovú chrbticu. Existujú aj zakrivenia v predozadnom smere, keď má dieťa hrudnú chrbticu vtlačenú dovnútra alebo vytlačenú von.

Neznáme aj známe

Zakrivenia sa vždy kombinujú. Chrbtica nikdy nebýva zakrivená len v jednej rovine, preto lekári nehovoria iba o skoliózach, ale o deformitách. Asi deväťdesiatpäť percent deformít má neznámy pôvod. Druhú najčastejšiu skupinu tvoria vrodené deformity. Zväčša za ne môže klinovitý stavec, ktorý je medzi normálnymi stavcami. Ako dieťa rastie, stavec deformitu zvýrazňuje. Niektoré deti sa rodia aj s niekoľkými zrastenými stavcami, zvyčajne na boku. Aj zakrivenie sa vekom zhoršuje.

Ničí pľúca aj sebavedomie

Krivý chrbát nie je iba estetický problém, zakrivená chrbtica znižuje vitálnu kapacitu pľúc, čím sa dlhodobo zhoršuje okysličovanie organizmu a urýchľuje sa jeho opotrebovanie a starnutie. Tlak zakrivenej chrbtice na veľké cievy a srdce nepriaznivo ovplyvňuje i pomery prietoku krvi. Hlavne pre skoliózy bez zjavnej príčiny je typické, že nebolia. Neliečené bolia až vo vyššom veku, medzistavcové platničky v zakrivenom úseku chrbtice sa rýchlejšie opotrebúvajú. Nezanedbateľné sú i psychické problémy, dieťa sa za krivý chrbát hanbí, vyhýba sa spoločnosti a rodičia s ním neraz skončia u psychiatra.

Ako sa lieči

Pri deformitách chrbtice majú prednosť konzervatívne spôsoby liečby. Základom zdravého chrbta je podľa ortopédov zdravý životný štýl a pravidelný pohyb. To znamená aj nenechávať svojich potomkov dlhé hodiny pred počítačom a najmä postarať sa o to, aby sa hýbali. Od raného veku by sa mali venovať športom, ktoré zlepšujú chrbtové, prsné a brušné svalstvo. Najvhodnejšie je plávanie a kondičná turistika.

Vyšetrenie nebolí

Pri podozrení na skoliózu je základ ortopedické vyšetrenie a röntgen. Niekedy sú potrebné aj doplňujúce zobrazovacie metódy – CT, MRI, EMG.

Kúpele aj korzet

Pri zakrivení chrbtice do dvadsať stupňov predpisuje ortopéd kúpeľnú liečbu, rehabilitáciu, plávanie, pravidelné cvičenie a odporučí aj to, aby dieťa spávalo na tvrdom lôžku. „Aspoň dvakrát do roka musí prísť na kontrolu,“ hovorí MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, primár oddelenia pediatrickej ortopédie v žilinskej nemocnici. Zakrivenie nad dvadsať stupňov je dôvodom na nosenie korzetu. „Je to však veľmi individuálne, posudzujeme to podľa veku. Iné je to vtedy, keď má dieťa sedem rokov, a iné, keď má trinásť. Mladším predpíšeme korzet, aj keď je uhol zakrivenia menší. Nosenie nie je príjemné, korzet musí mať dieťa na tele dvadsaťtri hodín.“

Tyče ju vyrovnajú

Ak zakrivenie chrbtice dosiahne tridsaťpäť stupňov, je namieste operácia. Výrazným posunom je nová metóda, systém rastúcich tyčí, ktorý v Žiline začali používať v marci tohto roku. Zjednodušene povedané, lekár drží pri chrbtici magnetický prístroj a ten pomocou magnetov posunie závity. S novou technológiou môžu lekári rast chrbtice predlžovať kontrolovane a odpadajú ďalšie operácie. Pri predchádzajúcej metóde musel malý pacient prísť na reoperáciu, pri ktorej lekár skrutky uvoľnil, tyče posunul a skrutky opäť pritiahol. Okrem toho, priestor, kadiaľ sa tyče mali posúvať, zvyčajne zarástol a v okolí kostí vznikali výrastky, chrbtica sa začala znova kriviť.

Príznaky skoliózy:

jedno plece alebo bok je vyššie než druhý

jednu topánku máte väčšmi zošliapanú

telo sa nakláňa na jednu stranu

nesedí dobre oblečenie

odstávajú lopatky

hlava je v predklone

Stupne skoliózy podľa rozsahu krivky

I. stupeň menej ako 30 stupňov II. stupeň od 30 do 60 stupňov III. stupeň od 60 do 90 stupňov IV. stupeň nad 90 stupňov a viac

