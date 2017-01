Kukuk! Skvelá vizualizácia. Pozrite, ako vníma bábo svet do 1. roka

Ak sa na novorodenca usmievate a mávate mu zo vzdialenosti väčšej ako 30 centimetrov, ani vás nezaregistruje. Pozrite si zaujímavé snímky a pochopíte, čo všetko malý drobec vníma.

Vývin zraku je zložitým procesom a dieťaťu sa schopnosti vidieť okolitý svet pekne postupne rozvíjajú celých 7 rokov. Od okamihu, kedy dieťa prvý raz otvorí oči, spracúva centrum zraku v mozgu záplavu vizuálnych informácií. Na všetko potrebuje čas.

Stlmte osvetlenie, pozor na slnko

Tento orgán sa začína vyvíjať už v 4. týždni tehotenstva. Zo strán embrya sa oči postupne posúvajú do stredu tváre plodu. Keď sa človek narodí, všetko vidí rozmazane a čiernobielo. Rozoznáva iba svetlo a tmu. To vysvetľuje, prečo novorodenec nekoordinovane hýbe hlávkou zo strany na stranu a nemá hneď od začiatku stabilný pohľad. Zakláňaním a privieraním viečok reaguje na ostré svetlo, na ktoré sú očká veľmi citlivé. Okolo druhého mesiaca dokáže dieťa registrovať prvú farbu, a to červenú, vníma obrysy tvárí a veľkých predmetov.

Zaostrujú polroční

Do troch mesiacov by mal byť schopný rozpoznať rodičov jasnejšie. Centrálne fixovať na určitý obraz sa dokážu bábätká v šiestich mesiacoch, kedy začína fungovať centrum ostrosti, no v tomto období zaostrujú objekty v porovnaní s dospelými len na 5%. Priestorové videnie a postupný odhad vzdialenosti sa dieťaťu rozvíja, keď sa učí liezť a chodiť. Jednoroční drobci dokážu zaostriť už na 30%. Vývoj zrakových funkcií je ukončený v siedmom roku života dieťaťa, ktoré už vidí rovnako ako dospelý človek.

Skvelá pomôcka

Očný chirurg doktor Romesh Angunawela z vlastnej iniciatívy vyvinul vizualizáciu, aby rodičom pomohol pochopiť, ako ich dieťa počas vývinu zraku vníma a ako s ním čo najlepšie komunikovať. Pozrite sa vo FOTOGALÉRII.

