Vačky pod očami, hoci dobre spinká? Príčina môže byť vážna

Tenučká koža pod očami okamžite prezradí, že sa niečo deje. Kým u dospelých je opuch pod očami najčastejší príznak ponocovania, u malých detí obyčajne znamená niečo vážnejšie.

Natašin šesťmesačný syn má pod očami opuchy. „Môže to naznačovať nejaký zdravotný problém? Určite nie je unavený, spí dobre,“ napísala nám vystrašená matka do redakcie časopisu Zdravie.

Chýbajú mi vitamíny?

Koža pod očami je veľmi tenká a ľahko ovplyvniteľná mnohými vonkajšími aj vnútornými faktormi. „Ak je dieťa zdravé, prijíma dostatok tekutín, nemá problémy s močením, kruhy a opuchy pod očami sa neobjavili náhle, nemalo by to byť nič vážne,“ upokojuje MUDr. Iveta Kostelníková z novorodeneckého oddelenia v nemocnici Košice-Šaca. Príčinou môže byť podľa skúsenej lekárky alergia a problémy s nosovou dutinou či nedostatok vitamínov a živín, ktorý ovplyvňuje aj vzhľad pokožky. S tmavými kruhmi súvisia najmä vitamíny B12, E, K, A a D.

Tmavé dedičstvo

Dôvodom však môže byť aj genetika, najmä veľmi tenká pokožka na viečkach a v očnom okolí. „Cievna kresba presvitá cez jemnú kožu a tá vyzerá tmavšie,“ vysvetľuje lekárka, čo mohlo dieťatko zdediť po rodičoch. „Opuchy pod očami však môžu byť aj prejavom vážnejších ochorení obličiek, pečene, oka a jeho okolia. Prejavujú sa tak napríklad zápaly mihalníc, oka, či slzných kanálikov,“ vymenúva lekárka. Ak sa u vášho drobca objavia vačky pod očami, obráťte sa na pediatričku, ktorá urobí dieťaťu odbery a zistí prípadnú príčinu. „Odporúčala by som aj očné vyšetrenie,“ radí lekárka Iveta Kostelníková. Skôr, ako sa však pustíte do kolotoča vyšetrení, vyskúšajte dať matrac v postieľke pod hlavou do zvýšenej polohy. Vačky pod očami zvyčajne týmto jednoduchým trikom odpuchnú.

