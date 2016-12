Môže batoľa vianočné menu? 5 tipov, ako mu na sviatky nepokaziť žalúdok

Cesnak, oblátka, kapustnica, vyprážaný kapor, majonézový šalát, makové bobaľky či sladké medovníčky. Sviatky sa blížia a s nimi aj otázka, čo je vhodné dať batoľaťu na stôl. Potrebuje špeciálny jedálniček, alebo môže výnimočne zjesť všetko, čo vy?

Krásna atmosféra Vianoc zvádza rodičov aj k úľavám pre svoje deti. No slávnostne prestretý stôl nie je práve ideálnym miestom na to, aby ste vaše dieťa učili novým jedlám.

Každý deň vývinu je dôležitý

Jedna z najväčších úloh, ktorú batoľa musí zvládnuť v prvých dvoch rokoch života, je správne nastavenie stravovacieho režimu. Dieťa sa postupne učí chutiam a textúram jednotlivých druhov potravín. Toto obdobie prvých tisíc dní je dôležité preto, že práve počas neho sa utvárajú u detí skúsenosti s potravinami, ktoré môžu ovplyvniť celý jeho život. Strava v prvých dvoch rokoch formuje imunitný systém, tráviaci systém, schopnosť spracovať potraviny, ale aj chuťové a výživové preferencie, ktoré si zachovávame prakticky po celý život.

Neurýchľujte to

Jedlá počas sviatkov sa často významne odchyľujú od bežného stravovacieho normálu. Deti sa s nimi určite počas svojho života zoznámia, ale netreba tento proces urýchľovať. Už len samotná sviatočná atmosféra, vyzdobený stôl a rodina pri ňom pokope je čosi nezvyčajné. „V prvom rade si treba povedať, že spoločné stravovanie je pre dieťa najlepším príkladom, ako sa učiť prijímať nové potraviny,“ hovorí MUDr. Iveta Čierna, detská gastro-enterologička z II. detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave. „Keď vidí rodičov ochutnávať, je zvedavé a chce ochutnať tiež. Treba však rátať s tým, že deti často trpia potravinovou neofóbiou, teda strachom z nových jedál. Deti preferujú potraviny, ktoré sú im dobre známe, ktoré majú sladkú chuť a často vysokú kalorickú hodnotu. Nie je to nič nezvyčajné,“ hovorí lekárka. Ako v tomto prípade postupovať môže rodičom poradiť program NutriCHEQ.

Ako pomôže lekár?

NutriCHEQ. ktorý pripravila iniciatíva 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou, je diagnostický napomáhajúci lekárovi a rodičom zlepšiť potenciálne stravovacie problémy detí. „Je to súbor odporúčaní a je na rodičoch, aby tieto odporúčania preniesli aj do svojej každodennej praxe. Samotný NutriCHEQ tvorí dotazník pre rodičov, ktorý vyplnia u pediatra svojho dieťaťa. Ten ho následne vyhodnotí a odporučí niektorú z informačných brožúr, ktoré sú zamerané na riešenie bežných stravovacích problémov,“ hovorí MUDr. Čierna. „Samozrejme, pri závažnejších nutričných problémoch je potrebné konzultovať ich s lekárom a na jeho odporúčanie vyhľadať ďalších odborníkov.“

5 tipov na vianočné menu pre batoľa

1. Kapustnica nie je pre ne. Vianočné sviatočné jedlá v tradičnej úprave (kapustnica, vyprážaná ryba, majonézový šalát atď.) nie sú pre batoľa vhodné.

2. Voľte alternatívy. V závislosti od veku a osvedčených jedál, ktoré ste batoľaťu už ponúkli, môžete upraviť niektoré tradičné jedlá a ponúknuť ich na sviatočnom stole. Napríklad: namiesto vyprážanej ryby mu pripravte udusenú rybu so zemiakovou kašou.

3. Nenúťte ho. Pripravte sa na to, že dieťa môže nové jedlo aj odmietnuť.

4. Dajte z dohľadu sladké pečivo. Osobitný problém môžu predstavovať sviatočné sladkosti a pečivo. Väčšina vianočného pečiva nie je pre malé deti príliš vhodná, pretože obsahuje neraz príliš veľa tuku či cukru.

5. Pripravte vianočnú atmosféru. Pre dieťa je to to najdôležitejšie.

