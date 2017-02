Môže vaše bábätko dostať chrípku? Vieme, prečo je šiesty mesiac rizikový

Existuje len jeden dôvod, prečo o chrípke bábätiek veľmi nepočuť. Nechodia do kolektívu. To však neznamená, že sa ich netýka.

Pravú chrípku spoznáte podľa bolesti kĺbov a svalov, najmä však podľa náhlej a vysokej horúčky. No ochorenie vyvolané vírusom chírpky sa obyčajne u bábätiek nevyskytuje,. "U novorodencov vôbec, u dojčiat výnimočne. Ide skôr o vírusové ochorenie vyvolané inými druhmi vírusov,“ hovorí pediatrička MUDr. Ľubica Šašková o chorobe, ktorú ľudovo chrípkou nazve každá druhá mama.

Komplikácie chrípky zabíjajú

Pamätajte ale, že ak ju predsa len dostanú, najmenšie deti sú v rizikovej skupine závažných komplikácií chrípky. „Vo vekovej skupine detí od šiestich mesiacov do dvoch až troch rokov, najmä ak ide o dieťa s chronickými ochoreniami, vrodenými poruchami imunity, s anamnézou častých ochorení či hospitalizácií, a po operáciách môže mať chrípka ťažký priebeh s vysokým podielom komplikácií až úmrtí,“ prízvukuje imunológ MUDr. Martin Lešťan a pediatrička ho dopĺňa, že čím je dieťa mladšie, tým horšie môžu byť komplikácie. "Najčastejšie akútny zápal nosohltana, zápal priedušiek, zápal pľúc.“ Menej často, no predsa, treba počítať aj s obávaným zápalom stredného ucha. Tieto ochorenia môže vyvolať samotný vírus, ale častokrát ich spôsobia bakteriálne superinfekcie – hemofilové, stafylokokové, streptokokové a pneumokokové, ktorým maličký organizmus zvlášť chutí. Ťažko mu totiž odoláva.

Rizikový šiesty mesiac

Celé prvé tri roky života je imunita detského organizmu priveľmi háklivá na to, aby zniesla nástrahy prostredia, s ktorými sa jeho starší súrodenci alebo rodičia poľahky vyrovnajú. Nezrelý imunitný systém sa len postupne dostáva do bojovej formy. „Príroda veľmi múdro zabezpečila ochranu dojčiat, hlavne v prvých šiestich mesiacoch. Dieťa narodené v termíne získa od mamy ochranné imunoglobulíny, ktoré ho chránia pred infekciami, a ochranu poskytuje aj dojčenie," vysvetľuje imunológ. Po šiestich mesiacoch hladiny ochranných imunoglobulínov od matky klesajú a u dieťaťa sa rozvíja vlastná obranyschopnosť. Imunitný systém dieťaťa je ešte nezrelý, väčšinou nepripravený na veľké kolektívy. "Osobne nemám rád, ak sa dieťa berie do kolektívu pred dosiahnutím tretieho roku života,“ vystríha doktor Lešťan pred jednou z mnohých chýb, ktorými rodičia hádžu detskej imunite polená pod nohy.

Sedem dní

Nielenže tak dieťa vystavíte riziku horúčky a superinfekcií z chrípky, organizmus zaťažia aj antibiotiká. Tie sú pri primárnej infekcii vírusom chrípky neúčinné, no pri zápaloch sekundárnymi bakteriálnymi pôvodcami sa im dieťa nevyhne. Zo všetkého najdôležitejšie je zraziť teplotu. Ak je vyššia ako 38 stupňov Celzia, podajte mu antipyretikum. Ak nezaberá, ochlaďte dieťatko vlažnou sprchou, potierajte telíčko namočenou špongiou alebo omotajte hrudník, bruško a slabiny vlhkou osuškou. Nezabudnite na tekutiny. Z čaju, riedeného džúsu alebo z vody by si malo upíjať aj každú polhodinu.

Dostali ste chrípku a čakáte bábätko? Neľakajte sa zbytočne, no predvídajte

„Nekomplikované vírusové ochorenie liečime u bábätiek symptomaticky. Pri teplote nad 38 stupňov Celzia podávame zábaly, antipyretiká, poskytujeme dostatočný prívod tekutín, sledujeme močenie. Zabezpečíme zvýšenú polohu, pri zahlienení je vhodné poriadne odsávať, prečistiť nosové priechody morskou vodou, podľa potreby podať lieky na uvoľnenie dýchania, na rozpustenie hlienov,“ vysvetľuje lekárka, čo robiť, ak nastúpia príznaky nádchy. Domácimi opatreniami zvládnete nekomplikovanú chrípku za sedem dní, ďalších sedem však bude dojčiatko potrebovať na zotavenie.

Kedy s chrípkou k lekárovi?

Ak teplota trvá viac ako dva dni a nedarí sa vám ju znížiť, dieťa musí vidieť lekár. S novorodencom a dieťaťom do troch mesiacov neotáľajte ani deň! Najmä ak sa vám ho nedarí utíšiť, bolestivo plače, vracia, má hnačku, odmieta piť. Bolesť hlavy, svalov a kĺbov u bábätka nezistíte, musia vám teda stačiť oči. Pri dotyku reaguje podráždene, nechce byť na rukách. Ak nepozorujete tieto príznaky a dieťatko má len mierne zvýšenú teplotu, radšej ostaňte doma.

Aj v čakárni plnej detských maródov hrozí, že pri prebiehajúcej infekcii chytí ďalšiu, ktorá môže jeho stav skomplikovať. S pediatrom sa dohodnite na návšteve u vás doma alebo mimo ordinačných hodín. Ideálne však neriskujte vôbec a počas celej chrípkovej sezóny sa vyhýbajte davom, obmedzte návštevy a chodievajte von výlučne do prírody.

Nekúrte a vetrajte

Ak dieťatko soplí a sucho kašle, skontrolujte najprv vzduch v byte. Ak je teplota vyššia než 23 stupňov Celzia a radiátory sú pustené naplno, príznaky choroby môžu súvisieť skôr s prekúreným prostredím, ktoré bábätku vysušilo sliznice. Práve cestou k lekárovi alebo uňho môže chytiť ozajstný vírus. Nekúrte toľko! Do jedného roka dieťa držte v úzkom kontakte s najbližšou rodinou a pri staršom dieťati nepríjmajte choré návštevy. Nezabudnite na časté prechádzky, nie však v nákupných centrách ale v prírode na čerstvom vzduchu.

