Nádejná prevencia pred alergiami: Dajte vášmu dojčaťu arašidy, radia lekári

Doterajšie odporúčania radili, aby sa s potravinami, ktoré obsahujú arašidy, vyčkalo aspoň do jedného roka dieťaťa. Nové výskumy tvrdia opak!

Ide o silný alergén, ktorý môže u citlivých jedincov vyvolať až anafylaktický šok. Odborníci z Národného inštitútu zdravia v Spojených štátoch však teraz tvrdia, že skoršie vystavenie tomuto alegénu by mohlo výrazne znížiť počet detí s alergiami. Odporúčajú preto, aby rodičia dali svojim bábätkám ochutnať potravinu s obsahom arašidov už v 4.mesiaci! Výnimkou sú len deti s ekzémom, u ktorých by mal byť pri testovaní orieškov aj lekár.

Nádej pre potenciálnych alergikov

„Veríme, že takto dokážeme zabrániť veľkému počtu prípadov alergie na arašidy," povedal Dr. Matthew Greenhawt z Americkej školy alerie, astmy a imunológie, ktorý sa podieľal na vydaní odporúčania. Samozrejme, nejde o podanie orieškov či celej lyžičky arašidového masla, kde by hrozilo udusenie dieťatka. Pokyny pre rodičov, ktoré Národný inštitút zdravia vydal, uvádzajú, že bábätku treba ponúknuť vodou zriedenú trošku arašidového masla alebo obľúbené pufrované kukuričné "chrumky" s príchuťou arašidov niekoľkokrát týždenne. Deti, ktoré majú alergiu na vaječný bielok alebo majú ekzém, by prvé podanie potraviny s arašidmi mali absolvovať v ordinácii lekára.

S odporúčaním súhlasia aj pediatri

„Ak zbavíme deti citlivosti na tento alergén už v útlom veku, bude to obrovský krok vpred s veľmi pozitívnym vplyvom," tvrdí Dr. Anthony Fauci, riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby. Arašidové alergie sú totiž stále väčším problémom, ktorý ovplyvňuje asi 2 % amerických detí. Tie si musia neustále dávať pozor, aby nezjedli niektorú zo širokej škály potravín, ktoré obsahujú arašidy. Inak im hrozí až život ohrozujúca alergická reakcia organizmu, anafylaktický šok. „Práve to, že váš strýko, teta a súrodenci majú alergiu, je ďalší dôvod, aby ste dali svojmu dieťaťu jedlo s arašidmi už teraz," dodáva v rámci odporučení aj Dr. Scott Sicherer, pediater-alergiológ z Mount Sinai Hospital v New Yorku.

