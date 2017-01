Neľutujte, buďte vnímaví. Aj nevinné reakcie hendikepovaným deťom ublížia

Ovláda vás pri pohľade na dieťa s hendikepom ľútosť či dokonca výčitky? Takéto emócie sú prirodzené, no malo by byť vo vašom záujme naučiť sa ich spracovať.

Jana sa vybrala s dcérou k lekárke. Simonka sa v čakárni rozplakala. Jej plač dlhšie neutíchal. Okolo sediaci boli po chvíli viditeľne pohoršení. A akoby to nestačilo, za okamih sa rozleteli aj dvere susednej ambulancie a rozhnevaná sestrička Jane poriadne vyčistila žalúdok. „Nechcela si dať vysvetliť, že Simonke nemôžem len tak prikázať, aby prestala,“ hovorí mama šesťročného dievčatka, ktoré sa narodilo zdravé. Po šiestich mesiacoch však začalo zaostávať. Dnes Simonka nevie chodiť, ani rozprávať. Nedokáže si sadnúť, bez pomoci sa nenaje. Lekári jej dosiaľ neurčili diagnózu. Musí byť neustále pod dohľadom.

Je to normálne

Jana sa však rozhodla bojovať. Negatívna skúsenosť z čakárne bola skôr výnimkou. „Kamarátka mi malú občas postráži. Ľudia sa zas na ňu zvyčajne usmievajú. Vonku som sa zoznámila s mladou mamičkou, ktorá svojej dcérke vysvetlila, že Simonku môže pohladkať a venovať sa jej,“ hovorí o zážitkoch s cudzími ľuďmi žena, ktorá by dcéru nevymenila za nič na svete. Najmä vďaka podpore okolia a pomoci Centra včasnej intervencie (CVI) v Bratislave.

S rodinami často riešia aj to, ako sa k nim správa verejnosť. „Niekedy sa im ľudia otočia chrbtom a idú preč. Sú však chvíle, keď sa kontaktu skrátka nevyhnú, napríklad keď sa ich vlastné dieťa vypytuje na inakosť dieťaťa s hendikepom. Odpovede rodičov potom dokážu zabolieť,“ konštatuje Mgr. Jana Čajágiová, psychologička z bratislavského centra. Možno si to neuvedomujete, ale práve nevhodnou reakciou môžete rodinám s postihnutým dieťaťom skutočne ublížiť. „Zdravé dieťa je síce prekvapené, ale napokon takéto stretnutie považuje za normálne. Dôležité je, aby ste vy ako rodič nespravili z neho čosi nenormálne.“

Krízový režim

„Prvý kontakt na nás dostane rodina napríklad na neonatológii. Potom sa nám ozvú a požiadajú nás o služby,“ vysvetľuje riaditeľka CVI v Banskej Bystrici Mgr. Eva Mrenicová. Služba je zo zákona bezplatná, no za každé stretnutie s odborníkom sa dopláca okolo desať eur. Pracovníci centier chodia na návštevy priamo do rodín, s deťmi sa najlepšie pracuje v prirodzenom prostredí. Niektoré predčasne narodené deti sú do siedmich rokov v rizikovom vývine. Môžu mať autizmus, Downov syndróm či detskú mozgovú obrnu. Niekedy je ich postihnutie viacnásobné. Ako rodič dieťaťa s hendikepom ste nútení sústrediť sa v prvom rade na jeho potreby. Musíte mu prispôsobiť pracovný aj súkromný život. Ak matky začnú pracovať z domu, prídu na iné myšlienky a čosi si privyrobia. Mať opatrovateľku nehrozí. Rovnako ako vyhnúť sa nákupom či lekárovi.

Pre Janu je Simonka ako malý zázrak. Nedá na ňu dopustiť. Foto: Peter Šimončík

Recept neexistuje

Riaditeľka banskobystrického CVI v tomto smere odporúča, aby ste rodičov postihnutého dieťaťa radšej oslovili, ako sa stretnutiu vyhýbali. Na prvotné nadviazanie kontaktu však zvoľte prirodzený prístup. Ľudsky sa rodiča spýtajte, ako sa má jeho rodina a čo prežíva. „Cudzí ľudia bývajú prekvapení, môžu mať strach a obavy,“ vysvetľuje špeciálna pedagogička, ktorá má na podobné situácie vlastný trik: „Univerzálny recept neexistuje. Keď vás chytia rozpaky, jednoducho myslite na to, že matky milujú svoje deti bez rozdielov. Je jedno, či zdravé alebo s hendikepom.“

Nerobte toto

Nebuďte prehnane iniciatívni.

Nepomáhajte im skôr, než vašu pomoc potrebujú.

Neignorujte ich a neotáčajte sa im chrbtom.

Nebojte sa im prihovoriť a spýtať sa, ako sa majú.

Nesúďte ich podľa prvého dojmu. Zdanlivo neposlušné dieťa môže mať v skutočnosti hendikep.

Neprejavujte prehnanú ľútosť. Často o ňu nestoja.

Vyhýbajte sa neprimeraným pohľadom.

Skúsite to?

Neuvažovali ste o dobrovoľníctve? Vďaka nemu lepšie porozumiete životu v rodinách s postihnutým dieťaťom. „Chodia k nám študenti, ktorým v škole chýba prax. Potom s nami idú do rodiny a vidia tam jedinečný spôsob spolužitia,“ hovorí Mgr. Jana Čajágiová. „Objavujú sa ľudia, ktorí chcú pomáhať z vnútorných dôvodov. Ponúknu nám financie, vybavia pre nás auto alebo zabezpečia inú formu podpory,“ pokračuje psychologička. Vzápätí sama otvorene priznáva, že mala podobný osud ako klienti centier: „Raz sa mi v čakárni prihovorila pani. Bol to úplne cudzí človek, ktorý mi chcel pomôcť. Ponúkla sa, že mi postráži syna, lebo chcela svojmu dieťaťu ukázať, ako sa to dá. Potom sme sa aj skutočne stretli. Vyzerá to ako zázrak, ale stáva sa to.“

