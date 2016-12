Neprestáva plakať? Možno je to kolika. Poradíme, čo robiť

Dojčenskú koliku je niekedy najlepšie prečkať. No dobré rady sa vždy zídu.

Niektoré príčiny jej vzniku nie sú úplne známe, väčšinou sa však jedná o citlivosť dieťatka na potraviny v matkinej strave, hlavne mliečne bielkoviny.

Poraďte sa s odborníkom

Ako prvé sa samozrejme obráťte na lekára, aby ste sa ubezpečili, že nie je plač spojený so žiadnym iný zdravotným problémom. Opýtajte sa na potrebné kroky. Pokúste sa eliminovať mliečne výrobky, kofeín, cibuľu, kapustu a akékoľvek ďalšie potenciálne dráždivé potraviny, vo svojom jedálničku. Neprekrmujte ani svoje dieťa. Doprajte mu minimálny odstup medzi jednotlivými kŕmnymi dávkami. Alebo si rovno kúpte tehotenské oblečenie a vyberte sa s ním na prechádzku. Aj zdravý vzduch mu možno prospeje a odpúta pozornosť od trápenia.

Myslite aj na seba

Je známe, že psychický stav matky sa vo veľkej miere odráža na celkovej pohode dieťaťa. Preto musíte myslieť aj na svoje zdravie. Ak máte pocit úzkosti, alebo napätia, poproste členov rodiny, aby vás zastúpili. Dokonca aj hodina, či dve vám veľmi pomôžu. Vyberte sa do prírody, alebo sa len tak zatvorte do vedľajšej miestnosti a poprípade si pustite hudbu. Ak sa staráte o svoj zovňajšok použite neškodné a účinné bieliace pásiky a možno aj vaše dieťatko očaríte žiarivým úsmevom. Nakoniec sa vám to môže zísť aj v spoločnosti.

Ako ďalšia rada, stojí za vyskúšanie cumlík. Zatiaľ čo ho niektoré dojčatá môžu odmietať, v tomto prípade odpúta pozornosť a poskytne úľavu. Skúste položiť dieťatko na bruško a jemne mu trieť chrbátik. Mierny tlak mu môže tiež pomôcť od bolestí.

