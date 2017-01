Nevyťahujte slúchadlá pubertiakom z uší! Netušíte, čo tým spôsobíte

Viete, v akom strese žije vaše dieťa? A tušíte vôbec, ako sa tínedžer vyrovnáva s tlakom v škole, hádkami rodičov a starosťami o budúcnosť? Buďte radi, ak celý deň sedí pri počítači a nerobí niečo iné.

Mladí ľudia v puberte trpia stresom častejšie a intenzívnejšie ako sa domnievame. Oveľa stresovanejšie sú deti vystresovaných rodičov. Rodičia si neuvedomujú, že ich vlastný stres vplýva aj na ich deti. Podľa celonárodného prieskumu Americkej psychologickej asociácie (APA) deti, ktorých rodičia sú vždy v strese, sa sťažujú na stres osemkrát častejšie než deti, ktorých rodičia očividne stresu nepodliehajú. Deti doma stresuje najmä krik rodičov, hádky a sťažnosti.

Bolesť hlavy a poruchy spánku

Čo na rozdiel od rodičov stresuje dospievajúcich? Na prvých priečkach zoznamu sa objavuje tlak v škole, najmä u študentov, ktorí chcú ísť na vysokú školu; sociálny tlak (kamaráti, vzťahy a šikanovanie); a starosti o budúcnosť. „U dospievajúcich, ktorí sú v strese, sa často vyskytujú aj fyzické príznaky ako bolesti hlavy, žalúdočná nevoľnosť a poruchy spánku. Možným následkom je aj depresia, úzkosť, násilné správanie, ba dokonca aj samovražda,“ píše sa v odbornej publikácii Zvládanie stresu z Harvardovej lekárskej školy.

Počúvanie hudby? Áno!

Rovnako ako dospelí aj dospievajúci môžu zvládať stres rôznymi spôsobmi. V tejto fáze života ešte nemajú dobre vyvinutý mechanizmus vyrovnávania sa s udalosťami. Podľa APA to riešia najmä tromi stratégiami, a to počúvaním hudby (66 %), sledovaním televízie (34 %) a hraním počítačových hier (30 %). Hoci sedenie pri počítači alebo televízore nepatria medzi najzdravšie spôsoby trávenia voľného času, sú i horšie. Odborníkom robia starosti závažnejšie spôsoby odbúravania stresu, ktoré volia niektorí tínedžeri: užívanie návykových látok, záchvaty prejedania, rezanie žiletkami alebo inými ostrými predmetmi.

Relaxačné techniky

Marilyn Wilcherová, autorka knihy Chyť tigra za prst: Ochráňte svoje dieťa pred stresom (Grab a Tiger by the Toe: Stress-Proof Your Child), vedie Iniciatívu pre vzdelávanie na Bensonovom Henryho inštitúte pre medicínu mysle a tela. Iniciatíva pracuje so školami na programoch zvládania stresu pre deti všetkých vekových kategórií. „Dospievajúci sa naučia techniky relaxačnej reakcie a ďalšie spôsoby zvládania stresu, vďaka ktorým sa buduje ich odolnosť a pocit kontroly nad situáciou,“ hovorí. „Keď sa to naučia už teraz, v živote si vyvinú pozitívne stratégie zvládania stresu.“

Účinné na dievčatá

Jedna štúdia v Bensonovom-Henryho inštitúte skúmala, či je možné uplatňovať v praxi štvortýždňový študijný program, pozostávajúci z ôsmich sedení, pre študentov stredných škôl. Program kombinoval relaxačné cvičenia, princípy pozitívnej psychológie a zručnosti na rozpoznanie a transformáciu negatívnych myšlienok. V správe v časopise Journal for Adolescence v roku 2011 výskumníci uvádzajú, že program vyvolal pozitívne zmeny vo vnímaní stresu, úzkosti a v správaní prospešnom zdraviu, najmä u dospievajúcich dievčat.



