Nočná mora detí? 4 triky ich naučia jesť viac zeleniny aj ovocia

Zvádzate s vašimi deťmi boj, keď stolujete a oni nechajú na tanieri len zeleninu? Nevzdávajte sa a choďte na to originálne.

Zelenina a ovocie sú pre vaše deti dôležité. Dodajú im vitamíny, minerály, vodu aj potrebnú vlákninu. Keď rastú, ich telo to potrebuje. Deti ale do ničoho nenúťte, jesť zdravo nemá byť trest ale odmena.

1. Desiata aj olovrant

Vaše dieťa sa naučí jesť viac zeleniny, keď sa stane súčasťou každého chodu. Desiate a olovranty ponúkajú možnosť, ako to spraviť nesilene. Nakrájajte mrkvu alebo stopkový zeler na tyčinky a namáčajte ich do lahodnej nátierky alebo dipu. Pripravte si ich z domácich surovín, bez umelých sladidiel a konzervačných látok. Skúste napríklad tvarohovú pomazánku s kúskami cottage syru či hustejší hokkaido krém. Alebo deťom pripravte chutné šalátové závitky. Jednoducho natriete nátierku na šalátové listy a potom ich zrolujete. Pozor, aby ste to neprehnali so soľou, cesnakom ani výraznými chuťami. Mohli by ste ich odradiť.

2. Namixujte si zdravie

Smoothie sú extra výživné a plné vitamínov, minerálov a vlákniny. Ich konzistencia je pre deti ideálna, pretože smoothie jednoducho vypijú. Navyše, ak do nich pridáte banán, pripravíte sýty nápoj s vlákninou. Jeho sladká chuť vám umožní pridať doň aj neutrálny špenát či mrkvu, a zvýšiť tak množstvo skonzumovanej zeleniny u vašich detí.

3. Stavte na zábavu

Pamätáte si, ako vás nútili v škole všetko dojesť? Na niečo to bolo dobré – vy túto chybu nespravíte. Austrálska webstránka Raisingchildren.net.au pomáha rodičom pri výchove detí. V inštruktážnom videu vysvetľuje otec, ako naučil svoje deti jesť viac zeleniny. Pozitívne a vtipne ich pri tom motivuje. „Zeleninu jedia iba dospelí?" pýta sa otec s tanierom brokolice na stole. A deti odpovedajú: „Nie!“ Otec potom napichne ružičku brokolice na vidličku a povie: „Nie je len pre dospelých. Ale ja vám z mojej brokolice nedám ani kúsok!“ Výsledok? Deti sa rozbehnú za ním a snažia sa mu brokolicu vziať. A presne to chcete docieliť.

4. Šup do rúry

Pustite sa do pečenia, ale nie sladkých koláčikov a báboviek. Radšej pripravte deťom slané koláče z výživnej múky a s kvalitnými tukmi, ale hlavne, s dávkou zeleniny. Strúhaná mrkva sa v ceste stratí a dodá mu skvelú chuť. Slaný koláč obohatí o betakarotén, vitamíny a minerály. Experimentovať môžete s akoukoľvek koreňovou zeleninou. Pripravte ku koláču chutný domáci dresing z nízkotučného jogurtu a zalejte ním listový šalát. Skvelý je aj domáci tekvicový chlieb so sušenými paradajkami, ktoré môžete pridať kamkoľvek a vaše deti zjedia opäť viac zeleniny.