Novorodenecký manuál: Na čo dať pozor po príchode z pôrodnice?

Najmä pri prvom dieťati sú dni po návrate z pôrodnice jeden veľký chaos. Aby ste začiatok zvládli, ponúkame vám stručný novorodenecký manuál.

Prvé dni sa vám môže zdať, že máte málo mlieka, ale nenechajte sa mýliť! Rozhodne nezačnite s dokrmovaním. Keď si budete bábo často prikladať, bude mlieka stále viac. Tvorbe mlieka prospievajú aj potraviny, napríklad raž, jačmeň, melta, čakanka a polievky.

Umývajte s mierou

Koža bábätka je 5-násobne tenšia ako dospelá a nemá ešte vyvinuté všetky ochranné bariéry. Novorodenca nekúpte každý deň. Denne treba umývať mydlom len oblasť zadočka a genitálií. Pri umývaní vždy postupujte od hlavy k nohám. Nezabudnite na kožné záhyby, kde sa zvykne hromadiť maz. Nakoniec opláchnite vlásky. Okolie genitálií a zadočka umývajte ako úplne posledné. Chlapcom nemanipulujte s predkožkou a dievčatkám pysky genitálií len jemne rukou rozhrňte a kúskom gázy utrite.

Na plienkach nešetrite

Dieťa potrebuje v priemere 5 až 6 plienok za 24 hodín. Plienky síce pôsobia sucho, no rozhodne nie sú určené k tomu, aby ste bábätko prebalili raz za deň. Inak hrozia zapareniny. Vlhčené obrúsky používajte len v prípade núdze, oveľa lepšia je čistá voda.

Nezabudnite na nechtíky

Novorodencom rýchlo rastú nechtíky na rukách. Je potrebné ich strihať každých 4 až 5 dní, inak by si bábätko mohlo poškriabať tváričku. Prvý týždeň-dva však počkajte. Keď zistíte, že nechtíky sú dostatočne tvrdé, môžete začať so strihaním. Používajte špeciálne detské nožnice so zaoblenými hrotmi alebo klieštiky, najlepšie keď dieťa spí.

Ako na koliky?

Plač zdanlivo bez príčiny by mohol poukazovať na to, že bábätko trápi nafúknuté bruško. Takýto plač často vzniká náhle, krátko po najedení. Ďalším príznakom býva mimika a gestá bábätka -sčervenie v tváričke, mračí sa, vidíte na ňom, ako sa pokúša tlačiť, priťahuje k sebe nožičky a rúčky zatína do päste. Vezmite ho na ruky, aby si skúsilo odgrgnúť, alebo mu na bruško položte teplú plienku. Pomôže aj masáž bruška v smere hodinových ručičiek. Pokiaľ by sa koliky opakovali častejšie, skúste si upraviť stravu. Nejedzte šošovicu, kapustu, fazuľu a ostatné látky, ktoré nafukujú. Výborná pomôcka je aj rektálna rúrka, ktorú môžete občas použiť.

