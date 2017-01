Obávate sa nádoru v nose? Možno zbytočne. Spomeňte si, s čím sa dieťa hralo

Hrášok miluje tmu a vlhko. A tak pokojne začne klíčiť aj v detskom nose.

Ak predmet v uchu neuviazne, pri naklonení hlavy vypadne sám. "Ak uviazne, aj tak sa nedá vypláchnuť,“ varuje otorinolaryngológ MUDr. Tibor Barta, PhD., pred následkami, ktoré po pokuse s výplachom ucha hrozia. „Voda môže cudzie teleso zatlačiť ešte hlbšie. Navyše, ani my nemôžeme na prvý pohľad vedieť, či za predmetom v uchu nie je ešte ďalší, alebo sa neporušila blanka bubienka. Ak áno, výplach by spôsobil zápal stredného ucha,“ varuje lekár, ktorý vyťahuje predmety extrémne tenkými pinzetami.

Viac: Je vaša domácnosť pre dieťa bezpečná? 9 nástrah, o ktorých neviete

Alebo áno?

Vodu však nezavrhujte nadobro. V prípade hmyzu ju oceníte. „Ak vidíte, ako dieťaťu vletí do ucha hmyz, vyplavte ho. Hoci hmyz nemusí v uchu nijako škodiť, ak škriabe na jemné štruktúry, je to veľmi nepríjemný pocit,“ hovorí Tibor Barta. Voda na výplach musí mať teplotu tridsaťšesť až tridsaťsedem stupňov Celzia! „Nesmie byť studená ani horúca, lebo sa ňou podráždi vnútorné ucho a nastane nepríjemný závrat,“ upozorňuje odborník. Dieťa položte na stranu a opatrne mu vlejte do ucha vodu, aby sa hmyz prirodzene a sám vyplavil von.

Nikdy!

Pri nose však na vyplachovanie ani nepomyslite! „Dieťa by ste mohli utopiť,“ zdesí sa lekár. „Spôsob, akým vyberiete cudzí predmet, závisí od toho, či dieťa spolupracuje, alebo ho musíme uspať a vytiahnuť predmet v celkovej anestézii,“ vysvetľuje. Nie je výnimka, že niektorí nosia cudzie predmety v nose celé mesiace až roky. „Také predmety voláme rinolity, a kým sa okolie nezapáli, ani nezistíte, že v nose máte niečo navyše. Chronické cudzie predmety sa vyberajú v celkovej anestézii. Niekedy vedia poriadne nastrašiť, lebo môžu imitovať nádor,“ upokojuje Barta. Sliznica nosovej dutiny má schopnosť posúvať ľahké telesá do nosohltana. Je to spôsob, akým sa prirodzene čistí. Odtiaľ sa predmet dostane v lepšom prípade von ústami, v horšom ho dieťa môže vdýchnuť do pľúc alebo prehltnúť.

Je to tam?

Pri podozrení, že si vaše dieťa strčilo niečo do nosa, mu zakloňte hlavičku. „Ak predmet vidíte a je to napríklad drobná súčiastka zo stavebnice, môžete sa pokúsiť opatrne ho vytiahnuť pinzetou,“ radí lekár a pripomína, že drobného krvácania sa nemáte báť. Nosová sliznica je veľmi prekrvená a ľahko sa poraní. „Ak sa vám nedarí teleso vytiahnuť alebo ho dobre nevidíte, radšej zoberte dieťa k lekárovi. Ak sa predmet posunul do dýchacích ciest, dieťa dráždi na kašeľ. Telo sa snaží predmet vypudiť,“ vysvetľuje Tibor Barta. Ak kašeľ neutícha, je veľká pravdepodobnosť, že predmet sa dostal až do priedušnice. A tam pomôže len bronchoskopia, ktorá sa musí robiť v celkovej anestézii.

Sadíte strukoviny?

Lekári často vyberajú z detských nosov strukoviny. „Keď si dieťa strčí hrášok do nosa a neprizná sa k tomu, v tme a vlhku má hrach ideálne podmienky na klíčenie. Zistíte to až časom, keď sa miesto zapáli a dieťa sa sťažuje na bolesť,“ prekvapuje lekár. Fazuľa alebo hrach nasajú tekutinu, zväčšia svoj objem a začnú tlačiť.

Zdravá rada

Lekári veľmi často vyťahujú z nosa a uší drobné časti rôznych stavebníc. Práve pre ne sa na hračkách uvádza vek detí, pre ktoré sú vhodné. Majte sa na pozore aj pri všetkých predmetoch či potravinách, ktoré sa deťom zmestia do ucha či do nosa.

Súvisiaci článok: Vypilo vaše dieťa gén na pranie? Nenúťte ho vracať a volajte toto číslo