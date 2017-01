Patrí váš mobil deťom? Pediatri sprísňujú hranice, toto by ste mali zmeniť

Zleniveli ste počas zimných mesiacov a dovolíte svojmu dieťaťu pozerať telku, či hrať sa s telefónom viac ako predtým? Zadržte!

Televízna obrazovka, či už chceme alebo nie, je súčasťou našich životov. Je príliš idylické si myslieť, že pred jej negatívami deti úplne ochránime. Napokon, sledovanie televízie aj niektoré aplikácie v mobile majú aj poučný apekt. Jediným východiskom je tento druh zábavy deťom správne dávkovať. Viete to dodržať?

Až od dvoch rokov

Kým v minulosti Americká asociácia pediatrov (AAP) považovala používanie elektroniky deťmi za úplne nevhodné, teraz odporúča brať do úvahy zrelosť dieťaťa, kontext hry a tiež kvalitu programu. Nejde pritom len o televíziu, ale tiež o inteligentné telefóny, tablety, notebooky a počítače. Zároveň americkí pediatri rodičov nabádajú, aby deti tieto pomôcky nedostali do rúk skôr, ako pred druhým rokom. Po tomto veku bude najlepšie, ak program v telke alebo aktivitu v telefóne dôsledne vyberiete vy a budete sa jej venovať spoločne s dieťaťom. Určite nenechajte dieťa s telefónom v ruke osamote.

IT pre deti sú okej, ak:

od 2 – 5 rokov sa nehrajú viac ako 2 hodiny denne,

detské aplikácie vopred otestujete na sebe,

nezapínate televíziu do pozadia,

nehráte sa s telefónom pred dieťaťom pri hre, jedle či vonku,

všetky technológie vypínate aspoň hodinu pred uložením detí,

televízor nie je umiestnený v detskej izbe,

nedávate deťom telefón ako recept na rozrušenie či vzdor,

vypínate na zariadeniach prístup na internet.

Šnúrky ťažšie ako mobil

Aj tak si stále myslíte, že vaše dieťa sa narodilo do informačného veku a technológie by sa malo naučiť ovládať čo najskôr? Presvedčiť o opaku by vás mohli nelichotivé čísla. Podľa prieskumu českej technologickej firmy troj- až päťročné deti sa naučia skôr ovládať počítačovú hru (66%) alebo mobil (47%) ako zaviazať si šnúrku či plávať (23%). A čím viac času deti strávia s technológiami, tým menej príležitostí budú mať na učenie sa aj iným praktickým zručnostiam, ktoré za ne doživotne nikto robiť nebude.

