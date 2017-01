Poznáte príznaky otravy cukrom? Pozor na salónky, ktoré vám ostali z Vianoc

Rozoberáte vianočný stromček s príchodom Troch kráľov? Ak chcete rýchlo zlikvidovať aj salónky a kolekcie, nezjedzte ich naraz. Veľká dávka cukru je najnebezpečnejšia pre deti do osem rokov, hoci ublížiť môže aj dospelým.

Ak to so sladkosťami preženiete, okamžite stúpne hladina cukru v krvi do závratných výšin.Autor: Shutterstock

V Zuzaninej rodine platilo pravidlo, že sladkosti na vianočnom stromčeku sa nesmú jesť až do Troch kráľov. V tento deň jej rodičia zložili stromček a salónky aj s kolekciami rozdelili medzi troch súrodencov. Tento zvyk zaviedla aj Zuzana, lenže veľká porcia sladkostí bolo na jedináčika - dvanásťročného Jakuba príliš.

Trasenie rúk a búšenie srdca

V priebehu hodiny dokázal zjesť približne sto malých maškŕt. „Zrazu sa mu začali triasť ruky, zvonilo mu v ušiach, srdce mu búchalo tak divoko, že som myslela hneď na infarkt,“ spomína Zuzana. Syna zobrala na pohotovosť a ešte, kým čakali v poradí na vyšetrenie, príznaky sa zmenili. Jakub bol unavený, letargický, nevládal ani stáť, zošuchol sa pri stene na zem, aby si sadol na dlážku v čakárni. Hneď mu uvolnili miesto, ale sám sa nedokázal postaviť a prejsť ani pár metrov.

Točenie hlavy a zvracanie

Točila sa mu hlava, nutkalo ho na zvracanie, ale vydržal až kým sa dostal do ordinácie. „Tam namiesto pozdravu, rovno predviedol obsah svojho žalúdka. Doktor sa pozrel na podlahu a iba skonštatoval, že opäť príliš veľa sladkosti. Prezradil mi, že obyčajne mu tam počas Vianoc skončí s otravou cukrom okolo osem ľudí, ale všetko sú to deti do osem rokov,“ spomína Zuzana. Čím mladšie dieťa, tým je veľká dávka cukru toxickejšia.

Prudký pokles cukru a hlad

Jakub sa cítil zle nasledujúcich 48 hodín. „Doktor ma upozornil, že cukor v krvi mu prudko klesne nadol, tak mám čakať, že Jakubko bude strašne hladný. Nech mu však dám nanajvýš suchár a nesýtenú minerálku alebo horký čaj,“ hovorí.

Pamätajte si príznaky

Ak to so sladkosťami preženiete, okamžite stúpne hladina cukru v krvi do závratných výšin. Telo na ne upozorní hučaním alebo bzučaním v ušiach a triaškou. Približne do hodiny však cukor v krvi prudko klesne a dostaví sa únava, slabosť a nevoľnosť. Najlepšie spravíte, keď si ľahnete do postele aj s vedierkom, aby ste kvôli zvracaniu nemuseli bežať na toaletu. Potrebujete tiež dostatok tekutín a ak vás silný hlad bude nútiť niečo skonzumovať, môžete si dať diétny suchár. Organizmus však musíte pár dní šetriť a nezaťažovať ho ťažkými jedlami.

Potrebujete šetriacu diétu

Oznámil vám žalúdok zvracaním a hnačkou, že ste mu svojou stravou ublížili? Nastáva čas na šetriacu diétu.

1, deň

Snažte sa prijímať oba tekutiny. Ideálne sú nesýtené minerálky ako Budiš a Fatra. Uvarte si slabý horký čierny čaj. Dlho ho nelúhujte. Pite po hltoch s prestávkami. Žalúdočné, ovocné a bylinkové nie sú vhodné.

2, deň

Začnite diétnym suchárom. Na obed si môžete pripraviť ryžový alebo mrkvový odvar.

3, deň

Do jedálnička pridajte banán, nie však viac ako jeden v priebehu dňa. Mal by byť pretlačený na kašu. Pridať k nemu môžete aj postrúhané jablko, ale bez šupky.

Dnes si môžete dať aj diétnu zeleninovú polievku, bez pridania korenia.

4, deň

Dnes môžete k jedlám z predchádzajúcich dní pridať aj posolené zemiaky.

5, deň

Uvarte alebo uduste si na vode kuracie či teľacie mäso. Nekoreňte! Iba mierne posoľte!

Počas piatich dní nesmiete konzumovať žiadne mliečne výrobky, ani tuky.